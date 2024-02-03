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Birçok İzleyici Tarafından Beğenilmesine Rağmen Vakit Kaybı Olarak Gördükleri Filmleri Paylaşan 19 Kişi

Birçok İzleyici Tarafından Beğenilmesine Rağmen Vakit Kaybı Olarak Gördükleri Filmleri Paylaşan 19 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 15:01

Bazen herkes tarafından beğenilen filmlerin neden bu kadar abartıldığını anlamayız. Kullanıcılar birçok insanın beğendiği ancak kendilerinin beğenmediği filmleri paylaştı. Sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Neden insanlar yeni bir Willy Wonka filmi için bu kadar heyecanlı, anlamıyorum."

1. "Neden insanlar yeni bir Willy Wonka filmi için bu kadar heyecanlı, anlamıyorum."

2. "Bird Box filminin korkutucu olduğu söyleniyor ama bence hiç de öyle değildi."

2. "Bird Box filminin korkutucu olduğu söyleniyor ama bence hiç de öyle değildi."

3. "My Sister's Keeper filminde kitaba bağlı kalmayarak bambaşka bir film çektiler. Beğenmedim."

3. "My Sister's Keeper filminde kitaba bağlı kalmayarak bambaşka bir film çektiler. Beğenmedim."

4. "The Notebook filminin ana karakterleri berbat insanlar. Adam bir randevu ayarlayabilmek için intihar etmekle tehdit ediyor."

4. "The Notebook filminin ana karakterleri berbat insanlar. Adam bir randevu ayarlayabilmek için intihar etmekle tehdit ediyor."

5. "The English Patient abartılmış bir film."

5. "The English Patient abartılmış bir film."
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6. "The Purge, izlediğim en sıkıcı filmlerden biriydi. Fikrim değişir diye bir kez daha izledim ama yine sevmedim."

6. "The Purge, izlediğim en sıkıcı filmlerden biriydi. Fikrim değişir diye bir kez daha izledim ama yine sevmedim."

7. "Annem Forrest Gump ve Lion King'i sevmez. Bunun dışında olağanüstü bir insan."

7. "Annem Forrest Gump ve Lion King'i sevmez. Bunun dışında olağanüstü bir insan."

8. "Fast and Furious'un tüm filmlerini gülünç buluyorum."

8. "Fast and Furious'un tüm filmlerini gülünç buluyorum."

9. "Boyhood'da çoğu diyalog birinci sınıf felsefe öğrencisinin öğüdü gibiydi."

9. "Boyhood'da çoğu diyalog birinci sınıf felsefe öğrencisinin öğüdü gibiydi."

10. "Wonder Woman'da olay örgüsü çok basitti."

10. "Wonder Woman'da olay örgüsü çok basitti."
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11. "Tenet...Christopher Nolan neden diyalogdan nefret ediyor?"

11. "Tenet...Christopher Nolan neden diyalogdan nefret ediyor?"

12. "Encanto'nun sonundan hiç memnun değilim..."

12. "Encanto'nun sonundan hiç memnun değilim..."

13. "The Force Awakens, beni hayal kırıklığına uğrattı."

13. "The Force Awakens, beni hayal kırıklığına uğrattı."

14. "Tüm Marvel filmleri...Çizgi romanları seviyorum ama sinematik evren berbat."

14. "Tüm Marvel filmleri...Çizgi romanları seviyorum ama sinematik evren berbat."

15. "The Shape of Water filmini hiç ciddiye alamadım."

15. "The Shape of Water filmini hiç ciddiye alamadım."
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16. "The Babadook'u sevmediğimi söyleyemem ama korkutucu da bulamadım."

16. "The Babadook'u sevmediğimi söyleyemem ama korkutucu da bulamadım."

17. "Kız arkadaşımla dördüncü filmi izleyeceğimiz için Paranormal Activity' nin üç filmini de izledim. Karakterler çok aptal ve şeytanın bir şeyleri halletmesi çok zaman alıyor."

17. "Kız arkadaşımla dördüncü filmi izleyeceğimiz için Paranormal Activity' nin üç filmini de izledim. Karakterler çok aptal ve şeytanın bir şeyleri halletmesi çok zaman alıyor."

18. "Blair Witch Project'i izlerken çok bunaldım. Daha sıkıcı olamazdı."

18. "Blair Witch Project'i izlerken çok bunaldım. Daha sıkıcı olamazdı."

19. "Avatar'ı neden bu kadar abarttıklarını anlamıyorum."

19. "Avatar'ı neden bu kadar abarttıklarını anlamıyorum."

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