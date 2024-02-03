Birçok İzleyici Tarafından Beğenilmesine Rağmen Vakit Kaybı Olarak Gördükleri Filmleri Paylaşan 19 Kişi
Birçok İzleyici Tarafından Beğenilmesine Rağmen Vakit Kaybı Olarak Gördükleri Filmleri Paylaşan 19 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen herkes tarafından beğenilen filmlerin neden bu kadar abartıldığını anlamayız. Kullanıcılar birçok insanın beğendiği ancak kendilerinin beğenmediği filmleri paylaştı. Sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Neden insanlar yeni bir Willy Wonka filmi için bu kadar heyecanlı, anlamıyorum."
2. "Bird Box filminin korkutucu olduğu söyleniyor ama bence hiç de öyle değildi."
3. "My Sister's Keeper filminde kitaba bağlı kalmayarak bambaşka bir film çektiler. Beğenmedim."
4. "The Notebook filminin ana karakterleri berbat insanlar. Adam bir randevu ayarlayabilmek için intihar etmekle tehdit ediyor."
5. "The English Patient abartılmış bir film."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "The Purge, izlediğim en sıkıcı filmlerden biriydi. Fikrim değişir diye bir kez daha izledim ama yine sevmedim."
7. "Annem Forrest Gump ve Lion King'i sevmez. Bunun dışında olağanüstü bir insan."
8. "Fast and Furious'un tüm filmlerini gülünç buluyorum."
9. "Boyhood'da çoğu diyalog birinci sınıf felsefe öğrencisinin öğüdü gibiydi."
10. "Wonder Woman'da olay örgüsü çok basitti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Tenet...Christopher Nolan neden diyalogdan nefret ediyor?"
12. "Encanto'nun sonundan hiç memnun değilim..."
13. "The Force Awakens, beni hayal kırıklığına uğrattı."
14. "Tüm Marvel filmleri...Çizgi romanları seviyorum ama sinematik evren berbat."
15. "The Shape of Water filmini hiç ciddiye alamadım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "The Babadook'u sevmediğimi söyleyemem ama korkutucu da bulamadım."
17. "Kız arkadaşımla dördüncü filmi izleyeceğimiz için Paranormal Activity' nin üç filmini de izledim. Karakterler çok aptal ve şeytanın bir şeyleri halletmesi çok zaman alıyor."
18. "Blair Witch Project'i izlerken çok bunaldım. Daha sıkıcı olamazdı."
19. "Avatar'ı neden bu kadar abarttıklarını anlamıyorum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda