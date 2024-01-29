Slumdog Millionaire'in Oscar Adaylı Yıldızı Dev Patel'in Yönettiği İlk Filmi John Wick'e Benzetildi
Slumdog Millionaire'in Oscar Adaylı Yıldızı Dev Patel'in Yönettiği İlk Filmi John Wick'e Benzetildi
'Slumdog Millionaire' ile tanınan aktör Dev Patel, yeni aksiyon filmi 'Monkey Man'i yazıp yönetti ve başrolünde yer aldı. Bir Hint metropolünde geçen film John Wick tarzı dövüş sahneleriyle öne çıkıyor. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Slumdog Millionaire" ile tanınan Dev Patel'in yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı yeni aksiyon filmi Monkey Man’in fragmanı yayınlandı.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz. 👇
"John Wick Mumbai'de" şeklinde tanımlanan ve bir Hint metropolünde geçen film, John Wick tarzı dövüş sahneleriyle dikkat çekerek intikam peşindeki bir dövüşçünün hikayesini anlatıyor.
Daha önce 2017 yapımı "Lion" filmiyle Oscar adaylığı kazanan Dev Patel, Monkey Man’de annesinin intikamını almak isteyen, şehrin elit kesimine sızmaya çalışan fakir ve taşralı bir karakter olan Kid'i canlandırıyor.
Film, Hindu mitolojisine ve maymun yüzlü tanrı Hanuman'a göndermeler içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fragmanda Kid'in travmatik çocukluk anıları ve annesinin dramatik ölümüne tanık oluşu gösteriliyor.
Filmde Patel'in yanı sıra Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala ve Sikandar Kher gibi isimler yer alıyor.
Monkey Man, Patel'in "Home Shopper" adlı kısa filmden sonra yönetmen olarak ilk uzun metrajlı denemesi.
Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın