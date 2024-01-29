Slumdog Millionaire'in Oscar Adaylı Yıldızı Dev Patel'in Yönettiği İlk Filmi John Wick'e Benzetildi

'Slumdog Millionaire' ile tanınan aktör Dev Patel, yeni aksiyon filmi 'Monkey Man'i yazıp yönetti ve başrolünde yer aldı. Bir Hint metropolünde geçen film John Wick tarzı dövüş sahneleriyle öne çıkıyor. Detaylar içerikte. 👇

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