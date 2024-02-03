Kariyerinize Yön Verecek: İş Dünyasının Perde Arkasında Gezinerek Size İlham Kaynağı Olabilecek En İyi Filmler

IMDb: 6.9

Özet: Pontedera, 1945’te Enrico Piaggio'nun fabrikası enkaz halindedir. Piaggio omuzlarında büyük bir sorumluluk hissetmektedir: Birçok ailenin hayatı onun yeni bir iş yaratabilmesine bağlıdır. Zihninde bir proje, bir hayal oluşmaya başlar: küçük, çevik ve ekonomik, ancak hareketliliği canlandırabilecek ve iyileşmeyi artırabilecek bir ulaşım aracı yaratmak. Piaggio ve onun yaratıcısı için onaylanmaya giden yol engellerle doludur. Hırslı bir finansör olan Rocchi Battaglia, fabrikayı ele geçirmek için her yolu dener.

Oyuncular: Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò

Yönetmen: Umberto Marino