Kariyerinize Yön Verecek: İş Dünyasının Perde Arkasında Gezinerek Size İlham Kaynağı Olabilecek En İyi Filmler
Kariyerinize Yön Verecek: İş Dünyasının Perde Arkasında Gezinerek Size İlham Kaynağı Olabilecek En İyi Filmler
İş hayatının iniş ve çıkışları, başarı ve başarısızlık hikayeleri her zaman ilgi çekici olmuştur. Biz de sizlere iş dünyasının karmaşık ve heyecan verici dünyasını gözler önüne seren, motivasyonunuzu tavan yapacak filmleri listeledik. Kariyer basamaklarını tırmanırken size ilham verecek bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Gamechangers, 2015
19. Enrico Piaggio - Un sogno italiano, 2019
18. The Devil Wears Prada, 2006
17. Pepsi, Where's My Jet?, 2022
16. The Intern, 2015
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15. The Founder, 2016
14. Steve Jobs, 2015
13. Super Pumped, 2022-
12. WeCrashed, 2022
11. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, 2020
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10. Wall Street, 1987
9. Limitless, 2011
8. Air, 2023
7. The Playlist, 2022
6. Glengarry Glen Ross, 1992
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5. The Big Short, 2015
4. The Social Network, 2010
3. The Pursuit of Happyness, 2006
2. The Wolf of Wall Street, 2013
1. Silicon Valley, 2014-2019
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