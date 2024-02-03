Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Kariyerinize Yön Verecek: İş Dünyasının Perde Arkasında Gezinerek Size İlham Kaynağı Olabilecek En İyi Filmler

Kariyerinize Yön Verecek: İş Dünyasının Perde Arkasında Gezinerek Size İlham Kaynağı Olabilecek En İyi Filmler

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 14:01

İş hayatının iniş ve çıkışları, başarı ve başarısızlık hikayeleri her zaman ilgi çekici olmuştur. Biz de sizlere iş dünyasının karmaşık ve heyecan verici dünyasını gözler önüne seren, motivasyonunuzu tavan yapacak filmleri listeledik. Kariyer basamaklarını tırmanırken size ilham verecek bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. The Gamechangers, 2015

20. The Gamechangers, 2015

IMDb: 6.3

Özet: Las Vegas'taki UFC Octagon'undan Dartmouth'taki antropoloji laboratuvarına, Berlin'deki bir spor salonundan Zimbabwe'nin çalılıklarına kadar, dünya seçkin sporcular, özel operasyon askerleri, vizyon sahibi bilim insanları, kültürel ikonlar ve gündelik kahramanlarla tanışıyor. Her biri beslenme ve yaşama şeklimizde sismik bir değişim yaratma misyonundadır.

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Bill Paxton, Joe Dempsie

Yönetmen: Owen Harris

19. Enrico Piaggio - Un sogno italiano, 2019

19. Enrico Piaggio - Un sogno italiano, 2019

IMDb: 6.9 

Özet: Pontedera, 1945’te Enrico Piaggio'nun fabrikası enkaz halindedir. Piaggio omuzlarında büyük bir sorumluluk hissetmektedir: Birçok ailenin hayatı onun yeni bir iş yaratabilmesine bağlıdır. Zihninde bir proje, bir hayal oluşmaya başlar: küçük, çevik ve ekonomik, ancak hareketliliği canlandırabilecek ve iyileşmeyi artırabilecek bir ulaşım aracı yaratmak. Piaggio ve onun yaratıcısı için onaylanmaya giden yol engellerle doludur. Hırslı bir finansör olan Rocchi Battaglia, fabrikayı ele geçirmek için her yolu dener. 

Oyuncular: Alessio Boni, Enrica Pintore, Beatrice Grannò 

Yönetmen: Umberto Marino

18. The Devil Wears Prada, 2006

18. The Devil Wears Prada, 2006

IMDb: 6.9   

Özet: Andy, prestijli moda dergisi Runway'de ünlü dergi editörü Miranda Priestly için asistan olarak işe başlar. Başlangıçta moda dünyasına ilgisiz olan Andy, zamanla bu dünyaya uyum sağlamaya ve kendini geliştirmeye çalışır.   

Oyuncular: Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier   

Yönetmen: David Frankel

17. Pepsi, Where's My Jet?, 2022

17. Pepsi, Where's My Jet?, 2022

IMDb: 7.0 

Özet: 20 yaşındaki bir genç, Pepsi'den reklam kampanyasında ödül olarak gösterdiği savaş uçağını talep edince, tarih kitaplarına geçecek büyük bir davanın fitili ateşlenmiş olur. 

Oyuncular: John Leonard, Todd Hoffman, Michael Patti

16. The Intern, 2015

16. The Intern, 2015

IMDb: 7.1 

Özet: 70 yaşında dul bir emekli olan Ben Whittaker hala yapabileceği birşeyler olduğunu göstermek için genç ve güzel Jules Ostin tarafından kurulmuş bir moda sitesine kıdemli stajyer olarak katılır. 

Oyuncular: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo 

Yönetmen: Nancy Meyers

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. The Founder, 2016

15. The Founder, 2016

IMDb: 7.2 

Özet: Hikaye; Amerika'da yaşayan Ray Kroc adlı girişimci ruhlu bir mikser satıcısının normalin üstünde sipariş alması ve buradaki potansiyeli fark etmesiyle başlıyor. Kroc; Mc Donald kardeşlerin Kaliforniya'daki restoranına giderek ve keşif yapar. Buradaki yoğun talep karşısında büyük bir plan kurar ve bunu hayata geçirmek için aslında yapmayacağı şey yoktur. Bu mücadelenin ve ticari yarışın sahibi ise sürprizlerle dolu olaylar karşısında soğukkanlı ve kurnaz kalan Kroc'tan başkası olmayacaktır. 

Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch 

Yönetmen: John Lee Hancock

14. Steve Jobs, 2015

14. Steve Jobs, 2015

IMDb: 7.2 

Özet: Teknoloji öncüsü ve Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un (1955-2011) hayatını, Apple yıllarını ve verdiği mücadelelerini anlatan filmde Jobs'u İrlandalı Michael Fassbender canlandırıyor. 

Oyuncular: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen 

Yönetmen: Danny Boyle

13. Super Pumped, 2022-

13. Super Pumped, 2022-

IMDb: 7.3 

Özet: Super Pumped, ulaşım şirketi Uber'in iniş ve çıkışlı kuruluş hikayesini konu ediyor. Uber'in kuruluşundan itibaren Silikon Vadisi’ndeki iniş çıkışlı macerasının gözler önüne serildiği yapımda, şirketin CEO'su Travis Kalanick'in kariyerine odaklanılıyor.

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Kerry Bishé 

Yaratıcılar: Brian Koppelman, David Levien

12. WeCrashed, 2022

12. WeCrashed, 2022

IMDb: 7.3 

Özet: Gerçek olaylardan ve hepsinin merkezindeki aşk hikayesinden ilham almıştır. WeWork, on yıldan kısa sürede tek bir ortak çalışma alanından 47 milyar dolar değerinde küresel bir markaya dönüştü. Sonra da bir yıldan az sürede 40 milyar dolar kaybetti. Peki bu sürede ne oldu? 

Oyuncular: Jared Leto, Anne Hathaway, Kyle Marvin 

Yaratıcılar: Drew Crevello, Lee Eisenberg

11. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, 2020

11. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, 2020

IMDb: 7.3 

Özet: Siyahi bir çamaşırcı, sefaleti geride bırakarak bir güzellik imparatorluğu kurar ve bileğinin hakkıyla milyonerliğe ulaşan ilk kadın olur. Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. 

Oyuncular: Octavia Spencer, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Wall Street, 1987

10. Wall Street, 1987

IMDb: 7.3   

Özet: 1980'lerin iş dünyasına perde arkasının sürükleyici hikayesinin anlatıldığı filmde, hırslı ve genç bir borsacı Wall Street efsanesi Gordon Gekko tarafından baştan çıkarılarak yasa dışı ve son derece kazançlı bir dünyaya adım atar. Ancak kısa sürede bir gecede kazanılan zenginliklerin bedelinin çok ağır olduğunu keşfedecektir.   

Oyuncular: Charlie Sheen, Michael Douglas, Tamara Tunie   

Yönetmen: Oliver Stone

9. Limitless, 2011

9. Limitless, 2011

IMDb: 7.4 

Özet: Ya bir hap sizi daha zengin ve daha güçlü kılabilseydi? Eddie, perişan halde yaşayan New Yorklu bir yazardır. Ancak günün birinde beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir ilaçla tanışır. Bu sayede paraya, akla, çekiciliğe sahip olur. Fakat Eddie kısa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını anlar. 

Oyuncular: Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish 

Yönetmen: Neil Burger

8. Air, 2023

8. Air, 2023

IMDb: 7.4 

Özet: Ödüllü yönetmen Ben Affleck'in filmi AIR, Air Jordan markasıyla spor ve kültür dünyasında devrim yaratacak olan henüz keşfedilmemiş Michael Jordan ile Nike'ın yeni gelişmekte olan basketbol departmanı arasındaki ortaklığı gözler önüne seriyor. 

Oyuncular: Matt Damon, Jason Bateman, Ben Affleck 

Yönetmen: Ben Affleck

7. The Playlist, 2022

7. The Playlist, 2022

IMDb: 7.4 

Özet: Daniel Ek liderliğindeki bir grup tutkulu genç girişimci, imkânsız gibi görünen bir hayali gerçekleştirmek için bir araya gelir. Amaçları, yasal bir müzik yayını platformu oluşturarak müzik endüstrisini ve dünyayı değiştirmektir. 

Oyuncular: Christian Hillborg, Edvin Endre, Severija Janusauskaite

6. Glengarry Glen Ross, 1992

6. Glengarry Glen Ross, 1992

IMDb: 7.7

Özet: Ünlü oyun ve senaryo yazarı David Mamet'ın bir eserinden uyarlanan filmin tamamı 2 gün içerisinde geçiyor. Bir grup emlak pazarlamacısı bağlı oldukları şirket tarafından eğer adamakıllı birer satış yapmazlarsa kovulacaklarını anlıyorlar. Bu bir grup emlak satıcısının o akşam yaşadığı çelişkiler ve ayakta kalabilmek için verdikleri haybeye mücadele içlerinden bazılarını çalıştıkları büroyu soymaya bile itecektir.

OyuncularAl Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin

Yönetmen: James Foley

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. The Big Short, 2015

5. The Big Short, 2015

IMDb: 7.8  

Özet: Sektör dışından dört kişi, büyük bankaların, medyanın ve devletin görmezden geldiği küresel ekonomik çöküşün yaklaştığını fark edince akıllarına bir fikir gelir: Büyük Açık. İddialı yatırımları sayesinde, modern bankacılığın karanlık yüzüyle tanışırlar; artık herkesi ve her şeyi sorgulamak zorundadırlar.  

Oyuncular: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling  

Yönetmen: Adam McKay

4. The Social Network, 2010

4. The Social Network, 2010

IMDb: 7.8  

Özet: 2003 yılının Ekim ayında alkollü bir gecede kız arkadaşından yeni ayrılmış olan Mark, üniversitenin bilgisayarlarına sızarak kampüsteki tüm kadınlarla ilgili bilgilerden oluşan bir veri tabanını içeren bir site yaratır, ardından yan yana iki fotoğraf koyarak kullanıcılardan hangisinin “daha ateşli” olduğunu seçmesini ister. Sitenin adını Facemash koyar; site bir anda virüs gibi etrafa yayılarak tüm Harvard sistemini çökertir ve görünürdeki kadın düşmanlığıyla kampüste tartışma yaratır; Mark, Facemash'ı yaratarak kasıtlı olarak güvenliği, telif hakları yasasını ve özel hayatı ihlal etmekle suçlanır. Tam o anda, Facebook'un altyapısını oluşturan iskelet ortaya çıkmıştır.   

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake  

Yönetmen: David Fincher

3. The Pursuit of Happyness, 2006

3. The Pursuit of Happyness, 2006

IMDb: 8.0  

Özet: İşçi sınıfından bir adam olan Chris Gardner'ın işleri kötü gider ve ailesine bakmakta zorlanır. Karısı onu terk eder ve oğlu Christopher ile birlikte sokaklarda yaşamak zorunda kalır. Chris, borsa işinde kendi işini kurmak için mücadele ederken bir yandan da hayatta kalmak için mücadele eder. Zorluklarla dolu yolda, Chris oğluna hayatın ne kadar zor olabileceğini öğretirken aynı zamanda hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmenin önemini de gösterir. Film; aile, sınıf farklılıkları, hayatta kalma mücadelesi, azim ve başarı hikayelerini konu alan duygusal bir dramdır.  

Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith  

Yönetmen: Gabriele Muccino

2. The Wolf of Wall Street, 2013

2. The Wolf of Wall Street, 2013

IMDb: 8.2    

Özet: Jordan Belfort, agresif ve etkili satış taktikleri kullanarak kendi aracılık firması Stratton Oakmont'ı kurar ve büyük başarılar elde eder. Ancak işinde uyguladığı etik dışı ve yasa dışı yöntemler, sürekli partiler ve uyuşturucu kullanımıyla birleşince, Belfort'un hayatı giderek kontrolden çıkar.    

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie    

Yönetmen: Martin Scorsese

1. Silicon Valley, 2014-2019

1. Silicon Valley, 2014-2019

IMDb: 8.5 

Özet: HBO’nun kara mizah türündeki yeni komedisi Silicon Valley; Silikon Vadisi’nde çalışan, içine kapalı asosyal bilgisayar programcısı Richard ve onun beş arkadaşının öyküsünü anlatıyor. King of the Hill isimli animasyon dizisinin yaratıcısı olarak bilinen yapımcı Mike Judge’ın imzası bulunan yapım, teknoloji dünyasındaki insanların başarıya ulaşabilmek için geçtiği yolları bir bir gösterme iddiasındadır.

Oyuncular: Thomas Middleditch, T.J. Miller, Josh Brener 

Yaratıcılar: John Altschuler, Mike Judge, Dave Krinsky

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?