Yönetmen Son Noktayı Koydu: Üçüncü Filmle Birlikte Dune Serisi Final Yapacak
Yönetmen Son Noktayı Koydu: Üçüncü Filmle Birlikte Dune Serisi Final Yapacak
Denis Villeneuve, 2019'da vizyona giren ve Frank Herbert'ın 1965'te yayımlanan eserinin ilk yarısını işleyen 'Çöl Gezegeni' filmiyle altı Akademi Ödülü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ünlü yönetmen, çok sevilen bu Dune serisini üç filmle sonlandırma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Warner Bros. Discovery'nin henüz resmi onayını almayan "Dune 3" filmi üzerine Denis Villeneuve'nin yapmış olduğu açıklamalar, serinin en azından üç filmlik bir projeden oluşacağına işaret ediyor.
Villeneuve, serinin hikayesini Frank Herbert'in "Dune Messiah" adlı eserinin uyarlaması ile tamamlamak istediğini belirtti, bu da serinin üçüncü filmine dair önemli ipuçları sunuyor.
2019'da vizyona giren ve Herbert'ın 1965'te yayımlanan Dune kitabının ilk yarısını anlatan "Çöl Gezegeni" ile izleyici karşısına çıkan Villeneuve, bu filmle 6 Akademi Ödülü kazandı.
Villeneuve, seriyi bir üçleme olarak tasarladığını ve ikinci ile üçüncü filmler arasında bir zaman kayması olmasını istediğini ifade etti.
Herbert'in ünlü bilimkurgu serisi toplam altı kitaptan oluşuyor ve serinin üçüncü filmi, ikinci kitap "Dune Messiah" üzerine kurulu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Villeneuve, "Dune Messiah"ın kendi adına son Dune filmi olacağını belirtti ve ilk film için kitabın şiirselliğini, atmosferini ve hissiyatını koruma çabasından bahsetti.
Devam filminde Timothée Chalamet’in canlandırdığı Paul Atreides, Zendaya’nın canlandırdığı Chani ile yollarını birleştirip Harkonnenleri yenmek için Fremenlerle ittifak kuracak.
Dune 3’ün konusu, ilk romandan on iki yıl sonrasını ele alacak. Villeneuve, "Eğer bunu bir üçleme olarak gerçekleştirebilirsem, bu bir tür rüya olacak" dedi. "Dune: Part Two" filmi ise 15 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda