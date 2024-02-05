Yönetmen Son Noktayı Koydu: Üçüncü Filmle Birlikte Dune Serisi Final Yapacak

Denis Villeneuve, 2019'da vizyona giren ve Frank Herbert'ın 1965'te yayımlanan eserinin ilk yarısını işleyen 'Çöl Gezegeni' filmiyle altı Akademi Ödülü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ünlü yönetmen, çok sevilen bu Dune serisini üç filmle sonlandırma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Detaylar içerikte. 👇

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