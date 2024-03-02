Atatürk Rolü Belli Olmuştu! 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'na Ali Atay da Dahil Oldu
Atatürk Rolü Belli Olmuştu! 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'na Ali Atay da Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Salih Bademci, Melis Sezen, Birce Akalay ve Ertan Saban'ın rol alacağı filme son olarak Ali Atay dahil oldu. Detaylar içerikte!
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BKM'nin Türkiye'nin 100. yılına özel yapımcılığını üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', son günlerde en çok heyecan yaratan filmlerden biri.
Türkiye'nin 1930'lu yıllarını beyaz perdeye taşıyacak filmin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Filmin kadrosunda son yılların en beğenilen oyuncuları Salih Bademci, Melis Sezen, Birce Akalay ve Ertan Saban rol alacak.
Netflix'in Kulüp dizisindeki rolüyle çok beğenilen Salih Bademci, bu filmde Türk Beşleri arasında yer alan besteci Ahmet Adnan Saygun'a hayat verecek.
Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle hafızalarımıza kazınan Melis Sezen ise Saygun'un eşi Mediha Hanım'ı canlandıracak.
En son 'Zaferin Rengi' filminde Halide Edip Adıvar rolüyle ekranlara gelen Birce Akalay'ı ise Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid rolünde izleyeceğiz.
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Limonata, Çiçero ve Acı Kiraz filmlerindeki rolleriyle çok sevilen Makedonya kökenli oyuncu Ertan Saban'ı ise Mustafa Kemal Atatürk rolünde izleme fırsatı bulacağız.
Ali Atay, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Atatürk’ün isteği üzerine sinema öğrenimi görmüş ve onu anlatan bir filmi çekmiş olan yazar Münir Hayri rolünü canlandıracak.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' daha şimdiden hepimizin merak konusu oldu. Cumhuriyet, sinema ve müzik hepsi bir arada! Siz film ve oyuncu kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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