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Oscarlık Şener Şen'den Issız Adamların Artışına Türk Filmlerine Gelen Birbirinden Harika Letterboxd Tespitleri

Oscarlık Şener Şen'den Issız Adamların Artışına Türk Filmlerine Gelen Birbirinden Harika Letterboxd Tespitleri

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 00:05

İzlediğiniz filmler hakkında sağlam eleştiriler arıyorsanız Letterboxd yorumları tam size göredir. Ama goygoy ve trajikomik analizler arıyorsanız da tam olarak doğru yerdesinizdir. Bu içerikte Türk filmleri hakkında birbirinden enteresan tespitler yapan Letterboxd kullanıcılarını sizler için derledik!

Hazırsanız, başlıyoruz!

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1. Soruları o yüzden çalmamış demek...

1. Soruları o yüzden çalmamış demek...

2. Komiklikte Monty Python'a fark atar. İmza mühür kaşe!

2. Komiklikte Monty Python'a fark atar. İmza mühür kaşe!

3. Harika yorum...

3. Harika yorum...

4. Bu doğru...

4. Bu doğru...

5. Anderson böyle bir yorumda adı geçtiği için çok şanslı:

5. Anderson böyle bir yorumda adı geçtiği için çok şanslı:
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6. Hâlâ izlemeyen varsa çok şey kaçırıyor...

6. Hâlâ izlemeyen varsa çok şey kaçırıyor...

7. Ölü Ozanlar Taneleri...

7. Ölü Ozanlar Taneleri...

8. Ben de Akrep Akrep filmini bekliyorum.

8. Ben de Akrep Akrep filmini bekliyorum.

9. Güzel kelime oyunu:

9. Güzel kelime oyunu:

10. Nereden vardın acaba bu kanıya?

10. Nereden vardın acaba bu kanıya?
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11. Şener Şen de içinden böyle diyor mudur acaba?

11. Şener Şen de içinden böyle diyor mudur acaba?

12. Doğru söze ne denir?

12. Doğru söze ne denir?

13. +1

13. +1

14. Ah be...

14. Ah be...

15. Öyle deme ya Boran Kuzum'un bir taraflarını gördük:

15. Öyle deme ya Boran Kuzum'un bir taraflarını gördük:
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16. Bu nasıl fetiş?

16. Bu nasıl fetiş?

17. Analiz değil füze atsaydın?

17. Analiz değil füze atsaydın?

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