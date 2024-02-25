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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Ortamda Sinefil Bombası Atılmış Etkisi Yaratan X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Ortamda Sinefil Bombası Atılmış Etkisi Yaratan X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 16:31

Evet, işte yine karşınızdayız. Şubat ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde X aleminde ucu goygoya kadar varan birbirinden komik ve ilginç dizi-film paylaşımları yapıldı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım, yorumlayalım...

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1. Başlıyoruz...

1. Başlıyoruz...
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2. The Bear izleyenler ne düşünüyor ben asıl onu merak ettim:

3. Dune dünde kaldı esprilerinden heyecan kalmadı...

3. Dune dünde kaldı esprilerinden heyecan kalmadı...
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4. Hahahaha, ben de film önerirken Letterboxd listeme bakıyorum nolmuş...

4. Hahahaha, ben de film önerirken Letterboxd listeme bakıyorum nolmuş...
twitter.com

5. Monica Belluci Taneleri...

5. Monica Belluci Taneleri...
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6. Barry Keoghan hiç normal olmamıştı ki...

6. Barry Keoghan hiç normal olmamıştı ki...
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7. Paris Sizin İçiniz Fesat, yakında Mubi'de.

7. Paris Sizin İçiniz Fesat, yakında Mubi'de.
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8. Cuk oturmuş.

9. Bırakın kız rahat rahat evlensin ne bu acele hahahaha.

9. Bırakın kız rahat rahat evlensin ne bu acele hahahaha.
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10. Yok artık!

10. Yok artık!
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11. Poor Things tam olarak şöyle bir şey...

11. Poor Things tam olarak şöyle bir şey...
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12. Bu nasıl bir sinefilliktir...

12. Bu nasıl bir sinefilliktir...
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13. Ah be Tarantino...

13. Ah be Tarantino...
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14. Dertler Dune olmuş...

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
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