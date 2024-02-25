Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Ortamda Sinefil Bombası Atılmış Etkisi Yaratan X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Ortamda Sinefil Bombası Atılmış Etkisi Yaratan X Kullanıcıları
Evet, işte yine karşınızdayız. Şubat ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde X aleminde ucu goygoya kadar varan birbirinden komik ve ilginç dizi-film paylaşımları yapıldı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım, yorumlayalım...
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1. Başlıyoruz...
3. Dune dünde kaldı esprilerinden heyecan kalmadı...
4. Hahahaha, ben de film önerirken Letterboxd listeme bakıyorum nolmuş...
5. Monica Belluci Taneleri...
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6. Barry Keoghan hiç normal olmamıştı ki...
7. Paris Sizin İçiniz Fesat, yakında Mubi'de.
9. Bırakın kız rahat rahat evlensin ne bu acele hahahaha.
10. Yok artık!
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11. Poor Things tam olarak şöyle bir şey...
12. Bu nasıl bir sinefilliktir...
13. Ah be Tarantino...
15. Haftaya görüşmek üzere...
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