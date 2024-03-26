Demet Özdemir 'Hi Celeb' Dergisine Kapak Yüzü Oldu "İzleyicileri Daha Uzun Yıllar Büyüleyeceği Kesin."

Pek çok kişi her geçen gün genişleyen filmografisi ve mesleğine olan sevgisiyle Demet Özdemir'in hedefine ulaşacağını düşünüyor. Peki yetenekli oyuncu, oyuncu olmasa ne olurdu?

Özdemir, Hi Celeb adlı dergiye yaptığı açıklamada bu sorunun yanıtını da veriyor... 👇