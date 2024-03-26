Demet Özdemir 'Hi Celeb' Dergisine Kapak Yüzü Oldu "İzleyicileri Daha Uzun Yıllar Büyüleyeceği Kesin."
Demet Özdemir 'Hi Celeb' Dergisine Kapak Yüzü Oldu "İzleyicileri Daha Uzun Yıllar Büyüleyeceği Kesin."
Son olarak 'Adım Farah' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, bu kez Bollywood yıldızlarını kapağına taşıyan derginin kapak yüzü oldu. Güzel oyuncu, kapak yüzü olduğu Hindistan'ın en prestijli dergilerinden Hi Celeb için röportaj da verdi. Hayat verdiği karakterler ve hedefleri hakkında açıklamada bulunan Özdemir, 'oyuncu olmasa ne olmak isterdi?' sorusuna da yanıt verdi.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sana Bir Sır Vereceğim, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' film serisiyle internet projelerinde de yer alıyor.
Son olarak Adım Farah dizisinde seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, Hindistan'ın en prestijli dergilerinden Hi Celeb'in kapak yüzü oldu.
Rol adlığı projelerle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, yüzü olduğu dergiye açıklama da yaptı.
Kariyerinin başlangıcı olan 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisinden 'Erkenci Kuş'a oynadığı roller hakkında konuşan Özdemir: "Oynadığım tüm karakterler bir parçam ve hepsini seviyorum." dedi.
Güzel oyuncu 'Çilek Kokusu' dizisinde hayat verdiği 'Aslı' karakterinin kalbine daha yakın olduğu itiraf etti. Görünen o ki 'Aslı' rolü, Özdemir'e bir de güzel pastalar yapma becerisi katmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in hayali ve hedefi 'büyük bir oyuncu olmak...'
"Oyuncu olmasaydım haksızlıklara karşı mücadele eden bir aktivist olurdum."
Hindistan'ı adeta fetheden Demet Özdemir'e Hi Celeb'den övgü dolu sözler...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda