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Demet Özdemir 'Hi Celeb' Dergisine Kapak Yüzü Oldu "İzleyicileri Daha Uzun Yıllar Büyüleyeceği Kesin."

Demet Özdemir 'Hi Celeb' Dergisine Kapak Yüzü Oldu "İzleyicileri Daha Uzun Yıllar Büyüleyeceği Kesin."

Demet Özdemir Adım Farah Dizisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.03.2024 - 15:04

Son olarak 'Adım Farah' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, bu kez Bollywood yıldızlarını kapağına taşıyan derginin kapak yüzü oldu. Güzel oyuncu, kapak yüzü olduğu Hindistan'ın en prestijli dergilerinden Hi Celeb için röportaj da verdi. Hayat verdiği karakterler ve hedefleri hakkında açıklamada bulunan Özdemir, 'oyuncu olmasa ne olmak isterdi?' sorusuna da yanıt verdi. 

İşte, detaylar...

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Sana Bir Sır Vereceğim, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' film serisiyle internet projelerinde de yer alıyor.

Sana Bir Sır Vereceğim, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' film serisiyle internet projelerinde de yer alıyor.

Son olarak Adım Farah dizisinde seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, Hindistan'ın en prestijli dergilerinden Hi Celeb'in kapak yüzü oldu.

Son olarak Adım Farah dizisinde seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, Hindistan'ın en prestijli dergilerinden Hi Celeb'in kapak yüzü oldu.

Rol adlığı projelerle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, yüzü olduğu dergiye açıklama da yaptı.

Rol adlığı projelerle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, yüzü olduğu dergiye açıklama da yaptı.

Kariyerinin başlangıcı olan 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisinden 'Erkenci Kuş'a oynadığı roller hakkında konuşan Özdemir: "Oynadığım tüm karakterler bir parçam ve hepsini seviyorum." dedi.

Kariyerinin başlangıcı olan 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisinden 'Erkenci Kuş'a oynadığı roller hakkında konuşan Özdemir: "Oynadığım tüm karakterler bir parçam ve hepsini seviyorum." dedi.

'Sana Bir Sır Vereceğim kariyerimin başlangıcı, ‘Erkenci Kuş’ da dünya çapında geniş kitlelere ulaştırdığı için dönüm noktam.' diyen güzel oyuncu, bambaşka kültürlerden insanlar tarafından sevilmek ve önemsenmek 'inanılmaz' diyerek hayranlarını ne kadar önemsediğini dile getirdi.

Güzel oyuncu 'Çilek Kokusu' dizisinde hayat verdiği 'Aslı' karakterinin kalbine daha yakın olduğu itiraf etti. Görünen o ki 'Aslı' rolü, Özdemir'e bir de güzel pastalar yapma becerisi katmış.

Güzel oyuncu 'Çilek Kokusu' dizisinde hayat verdiği 'Aslı' karakterinin kalbine daha yakın olduğu itiraf etti. Görünen o ki 'Aslı' rolü, Özdemir'e bir de güzel pastalar yapma becerisi katmış.
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Yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in hayali ve hedefi 'büyük bir oyuncu olmak...'

Yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in hayali ve hedefi 'büyük bir oyuncu olmak...'

Pek çok kişi her geçen gün genişleyen filmografisi ve mesleğine olan sevgisiyle Demet Özdemir'in hedefine ulaşacağını düşünüyor. Peki yetenekli oyuncu, oyuncu olmasa ne olurdu? 

Özdemir, Hi Celeb adlı dergiye yaptığı açıklamada bu sorunun yanıtını da veriyor... 👇

"Oyuncu olmasaydım haksızlıklara karşı mücadele eden bir aktivist olurdum."

"Oyuncu olmasaydım haksızlıklara karşı mücadele eden bir aktivist olurdum."

Özdemir, Bollywood'un renkli, müzik ve danslarıyla ünlü yapımlarını da sevdiğini ifade ediyor. 'Hint film ve dizi önerilerine de açığım.' diyen güzel oyuncuya sizin bir tavsiyeniz var mı? Yorumlarda buluşalım.

Hindistan'ı adeta fetheden Demet Özdemir'e Hi Celeb'den övgü dolu sözler...

Hindistan'ı adeta fetheden Demet Özdemir'e Hi Celeb'den övgü dolu sözler...

“Kendine özgü gülümsemesi, büyüleyici varlığı ve her geçen gün gelişen filmografisiyle Demet Özdemir, izleyicileri daha uzun yıllar büyüleyeceği kesin.”

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