Özkan Uğur'un Eşi Aysun Aslan Uğur MFÖ Hakkında Konuştu "MF Olarak Sahneye Çıktılar Ben de Medyadan Öğrendim!"
Özkan Uğur'un Eşi Aysun Aslan Uğur MFÖ Hakkında Konuştu "MF Olarak Sahneye Çıktılar Ben de Medyadan Öğrendim!"
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/ozkan...
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaybettiğimiz usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, acılı sürecin ardından ilk kez konuştu. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Aysun Aslan Uğur, geçtiğimiz günlerde MFÖ grubunun ilk kez Özkan Uğur olmadan ve 'MF' ismi ile sahneye çıkması konuna ilişkinde açıklamalarda bulundu.
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi MFÖ grubunun biricik Özkan uğur'u 8 Temmuz 2023 tarihinde vefat etti. Usta sanatçı vefatıyla 7'den 70'e milyonları yasa boğdu.
1984 yılında ilk albümleri olan 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' ile şöhreti yakalayan MFÖ grubu, geçtiğimiz günlerde ilk kez Özkan Uğur olmadan sahneye çıktı.
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in MF olarak sahneye çıkmasının ardından Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ilk kez konuştu.
"Mazhar ve Fuat için hayat çok zor olacak" diyen Aysun Aslan Uğur, acı dolu günlerde aileye destek olan dostlarına teşekkür etti.
Aysun Aslan Uğur, "Ölenle ölünmüyor ama yaşamak da eskisi kadar renkli ve kolay olmuyor. Ölüm acısı çok ama çok büyük bir acı, tarifi yok" sözleriyle yürekleri dağlarken, bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlattı.
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"MFÖ, 100 yıl geçse unutulmaz. O bir efsane" diyen Aysun Aslan, Mazhar ve Fuat'ın 'MF' olarak sahneye çıkmasını da değerlendirdi.
'MF' olarak sahneye çıkacaklarını medyadan öğrenen Aysun Hanım, Alev Gürsoy Cimin'in 'kızmadınız mı yani?' sorusunu da son derece naif ve hassas bir şekilde yanıtladı.
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