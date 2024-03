Özkan Uğur'un Eşi Aysun Aslan Uğur MFÖ Hakkında Konuştu "MF Olarak Sahneye Çıktılar Ben de Medyadan Öğrendim!"

'Sağ olsunlar. Aradılar sordular ama onların da acısı çok büyüktü ve koşacak halleri yoktu. Biz ailesiyiz. Onlar da öbür ailesiydi. Üç kişilik bir evlilik yürütüyorlardı. 50 yıl dile kolay. Bence şu an onlar da dışarıdan gelen büyük ve haksız bir baskı altındalar. Hepimiz yıkıldık, çöktük. Biz o günlerde en büyük desteği de vefayı da Cem Yılmaz’dan gördük. Allah razı olsun ve o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan’ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuşlardı bile. Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev doldu taştı her şeye koşar mı insan koştular. Ömür boyu unutmayacağım. Cem, Zafer, Öner, Ozan, MFÖ’nün menajeri Orçun, Sibel, Damla, İpek ve Hadiye her şeyimizdelerdi.'