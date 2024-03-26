Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Şoray Kanunlarını Yıkan Filmden Müjde Ar'ın Parladığı Filme...

Daha sonra filmde olanları da bir bir anlattı: 'Kadını delirtiyorlar, onla oldun bizle de ol filan diye... Baskı maskı derken. Evden fırlıyor yazarın evine gidiyor. Seninle beraber olmak istiyorum diyor. Bu muydu istediğiniz? Ondan sonra müthiş bir sevişme sahnesine...'