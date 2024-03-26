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Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Şoray Kanunlarını Yıkan Filmden Müjde Ar'ın Parladığı Filme...

Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Şoray Kanunlarını Yıkan Filmden Müjde Ar'ın Parladığı Filme...

Müjdat Gezen Türkan Şoray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.03.2024 - 09:33 Son Güncelleme: 26.03.2024 - 10:00

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, Müjdat Gezen ile Bizim Ev YouTube programına konuk oldu. Şoray Kanunları ile tanınan usta oyuncu rol aldığı filmleri yorumladığı programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Fimlerde yer alan sevişme sahneleri ve rol arkadaşları hakkında açıklamaları arasında dikkat çeken ise 'Ondan sonra kocam oldu' yorumuydu. 

İşte, detaylar...

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60'lı yıllarda sinema dünyasına adım atan usta oyuncu Türkan Şoray, Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılmaktadır.

60'lı yıllarda sinema dünyasına adım atan usta oyuncu Türkan Şoray, Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılmaktadır.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tasvir edilen dört usta oyuncu arasında; Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Türkan Şoray bulunmaktadır.

Usta oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca 222 filmde rol alarak 'En çok film çeviren kadın' oyuncu unvanını almıştır.

Usta oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca 222 filmde rol alarak 'En çok film çeviren kadın' oyuncu unvanını almıştır.

Çalıkuşu, Selvi Boylum Al Yazmalım, Ana, Günahkar Kadın, Bomba Gibi Kız, Mine ve Vesikalı Yarim gibi saymakla bitmeyecek başarılı yapımda rol alan Şoray, milyonların gönlünde taht kurmuştur.

Güzel oyuncunun 90'lı yıllara damgasını vuran İkinci Bahar ve Tatlı Hayat dizilerindeki rolleri ve 'Sinema Benim Aşkım' adlı televizyon programındaki başarılı sonuculuğu da dillere destan olmuştur.

Güzel oyuncunun 90'lı yıllara damgasını vuran İkinci Bahar ve Tatlı Hayat dizilerindeki rolleri ve 'Sinema Benim Aşkım' adlı televizyon programındaki başarılı sonuculuğu da dillere destan olmuştur.

Müjdat Gezen'in programı Bizim Ev'e konuk olan Türkan Şoray, rol aldığı efsaneleşmiş yapımların yanı sıra dillere destan olan 'Türkan Şoray Kanunları' ve Yeşilçam'a damgasını vuran sevişme sahnelerine de değindi.

Müjdat Gezen'in programı Bizim Ev'e konuk olan Türkan Şoray, rol aldığı efsaneleşmiş yapımların yanı sıra dillere destan olan 'Türkan Şoray Kanunları' ve Yeşilçam'a damgasını vuran sevişme sahnelerine de değindi.

Atıf Yılmaz'ın 'Mine' filminden söz eden Şoray, bu filmle birlikte Şoray Kanunları'nı nasıl fethettiğini anlatı: 'Müthiş bir sevişme sahnesi...'

Atıf Yılmaz'ın 'Mine' filminden söz eden Şoray, bu filmle birlikte Şoray Kanunları'nı nasıl fethettiğini anlatı: 'Müthiş bir sevişme sahnesi...'
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Şoray, günümüzde de tiyatrolara konu olması gereken bir öyküyü ele alan ve kadına yapılan baskıya dikkat çeken "Mine'de bütün mesele bir sahne var oraya geliyor..." dedi.

Şoray, günümüzde de tiyatrolara konu olması gereken bir öyküyü ele alan ve kadına yapılan baskıya dikkat çeken "Mine'de bütün mesele bir sahne var oraya geliyor..." dedi.

Daha sonra filmde olanları da bir bir anlattı: 'Kadını delirtiyorlar, onla oldun bizle de ol filan diye... Baskı maskı derken. Evden fırlıyor yazarın evine gidiyor. Seninle beraber olmak istiyorum diyor. Bu muydu istediğiniz? Ondan sonra müthiş bir sevişme sahnesine...'

Müjdat Gezen ise Şoray'a 'Mine' filmindeki rol arkadaşını sormayı ihmal etmiyor! Gezen'in 'Kim oynuyordu?' sorusuna Yeşilçam'ın Sultanı'ndan gelen yanıt 'Ondan sonra kocam oldu!' oluyor.

Müjdat Gezen ise Şoray'a 'Mine' filmindeki rol arkadaşını sormayı ihmal etmiyor! Gezen'in 'Kim oynuyordu?' sorusuna Yeşilçam'ın Sultanı'ndan gelen yanıt 'Ondan sonra kocam oldu!' oluyor.

Mine filmini hatırlayalım: 1983 yılında vizyona giren film Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer aldığı bir topluma karşı kadın hikayesini ele alıyordu.

Böylece öğreniliyor ki Şoray'a 'Türkan Kanunları'nı feshettiren sahne eski eşi Cihan Ünal ile çekilmiş!

Böylece öğreniliyor ki Şoray'a 'Türkan Kanunları'nı feshettiren sahne eski eşi Cihan Ünal ile çekilmiş!

Türkan Şoray, bu konuşmanın devamında ise itiraf ediyor: Çekimler sırasında 'Atıf Yılmaz'a içimden öldüreceğim seni diyorum. Hadi tamam artık diyorum. Kavga dövüş o sahneler çekildi, sevişme sahneleri çekildi.' 

Şoray daha sonrada, 'Ne diyorlardı, Türkan Kanunları mı? İşte Türkan Kanunlarını kendiliğinden feshettik' diyor.

Sıra geliyor Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın rol aldığı 'Ah Güzel İstanbul' filmine! Meğer Şoray, sevişme sahnesini reddedince, rol Müjde Ar'ın olmuş.

Sıra geliyor Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın rol aldığı 'Ah Güzel İstanbul' filmine! Meğer Şoray, sevişme sahnesini reddedince, rol Müjde Ar'ın olmuş.

Ah Güzel İstanbul filminde senaryoya bayıldığını söyleyen Türkan Şoray, 'Bir sahne var Kadir İnanır seferden geliyor ama inanılmaz bir sevişme sahnesi... Yapamam diyorum... Sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı' diyerek bizi bir kez daha geçmişe götürüyor.

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