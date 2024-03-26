Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Şoray Kanunlarını Yıkan Filmden Müjde Ar'ın Parladığı Filme...
Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Şoray Kanunlarını Yıkan Filmden Müjde Ar'ın Parladığı Filme...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, Müjdat Gezen ile Bizim Ev YouTube programına konuk oldu. Şoray Kanunları ile tanınan usta oyuncu rol aldığı filmleri yorumladığı programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Fimlerde yer alan sevişme sahneleri ve rol arkadaşları hakkında açıklamaları arasında dikkat çeken ise 'Ondan sonra kocam oldu' yorumuydu.
İşte, detaylar...
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60'lı yıllarda sinema dünyasına adım atan usta oyuncu Türkan Şoray, Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılmaktadır.
Usta oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca 222 filmde rol alarak 'En çok film çeviren kadın' oyuncu unvanını almıştır.
Güzel oyuncunun 90'lı yıllara damgasını vuran İkinci Bahar ve Tatlı Hayat dizilerindeki rolleri ve 'Sinema Benim Aşkım' adlı televizyon programındaki başarılı sonuculuğu da dillere destan olmuştur.
Müjdat Gezen'in programı Bizim Ev'e konuk olan Türkan Şoray, rol aldığı efsaneleşmiş yapımların yanı sıra dillere destan olan 'Türkan Şoray Kanunları' ve Yeşilçam'a damgasını vuran sevişme sahnelerine de değindi.
Atıf Yılmaz'ın 'Mine' filminden söz eden Şoray, bu filmle birlikte Şoray Kanunları'nı nasıl fethettiğini anlatı: 'Müthiş bir sevişme sahnesi...'
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Şoray, günümüzde de tiyatrolara konu olması gereken bir öyküyü ele alan ve kadına yapılan baskıya dikkat çeken "Mine'de bütün mesele bir sahne var oraya geliyor..." dedi.
Müjdat Gezen ise Şoray'a 'Mine' filmindeki rol arkadaşını sormayı ihmal etmiyor! Gezen'in 'Kim oynuyordu?' sorusuna Yeşilçam'ın Sultanı'ndan gelen yanıt 'Ondan sonra kocam oldu!' oluyor.
Böylece öğreniliyor ki Şoray'a 'Türkan Kanunları'nı feshettiren sahne eski eşi Cihan Ünal ile çekilmiş!
Sıra geliyor Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın rol aldığı 'Ah Güzel İstanbul' filmine! Meğer Şoray, sevişme sahnesini reddedince, rol Müjde Ar'ın olmuş.
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