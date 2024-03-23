İtalya'da Verissimo Programına Konuk Olan Neslihan Atagül Tarzıyla Göz Kamaştırdı!
İtalya'da Verissimo Programına Konuk Olan Neslihan Atagül Tarzıyla Göz Kamaştırdı!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'nın ünlü eğlence programı Verissimo'ya katıldı. Ünlü sunucu Silvia Toffanin'in konuğu olan güzel oyuncu beyaz kombini ve zarafetiyle resmen görenleri büyüledi.
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İlk kez 'Yaprak Dökümü' adlı televizyon dizisiyle ekranlardaki yerini alan güzel oyuncu, rol aldığı 'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi başarılı yapımlarla milyonların gönlüne taht kurdu.
'Fatih Harbiye' dizisinde rol arkadaşı olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül, geçtiğimiz dönemlerde özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialarla sık sık gündeme geldi.
Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano sokaklarında turladı, Milan Katedrali'nin önünde başına konan talih kuşunu takipçileriyle paylaştı.
Güzel oyuncu bu kez de İtalya'nın en ünlü programları arasında yer alan Verissimo'ya konuk oldu. Ünlü sunucu Silvia Toffanin'in konuğu olan yetenekli oyuncu beyazlar içindeki haliyle tüm gözleri üzerine çekti.
Atagül, Özgür Masur imzalı kombiniyle görenleri kendine resmen bir kez daha hayran bırakırken, sade ve şık tarzı da takipçileri tarafından bir hayli beğenildi.
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Naif tavırları ve ışıl ışıl haliyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün Canale 5'te yayımlanan programdaki halleri Verissimo'nun sosyal medya hesabı üzerinden reels olarak paylaşıldı.
İşte, Neslihan Atagül'ün Verissimo programı öncesi kulis hazırlıkları...
İşte, Neslihan Atagül'ün Verissimo programındaki halleri...
Sahi Neslihan Atagül'ün Milano'daki tarzını siz nasıl buldunuz?
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