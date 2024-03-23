Boran Kuzum'dan Şaşırtan İtiraf! Deneme Çekimi Sırasında Yaşananları Anlattı "Bana Küfredip Şiddet Uyguladı"

'Ergenlikte tipsizdim, hiç öyle beğenilen biri değildim hatta lisedeyken çok reddedildim. Dizilerde dekor için gençlik fotoğraflarını isterler, ben sadece çocukluk fotoğraflarımı gönderirim, 'Bulamıyorum' der, geçiştiririm. Allah bir yerde elimden tuttu da herhalde bir şeylere benzedim.'