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Boran Kuzum'dan Şaşırtan İtiraf! Deneme Çekimi Sırasında Yaşananları Anlattı "Bana Küfredip Şiddet Uyguladı"

Boran Kuzum'dan Şaşırtan İtiraf! Deneme Çekimi Sırasında Yaşananları Anlattı "Bana Küfredip Şiddet Uyguladı"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.03.2024 - 20:05 Son Güncelleme: 23.03.2024 - 20:44

Yetenekli oyuncu Boran Kuzum, genç yaşta milyonların gönlüne taht kurmayı başardı. İlk kez 2015 yılında 'Analar ve Anneler' dizisiyle ekranda yerini alan Kuzum, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yakın zamanda vizyona girecek olan 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuşan genç oyuncu, röportaj sırasında Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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'Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Vatanım Sensin", "Cingöz Recai", "Bihter" gibi başarılı yapımlarda rol alan Boran Kuzum, yeni projeleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Vatanım Sensin", "Cingöz Recai", "Bihter" gibi başarılı yapımlarda rol alan Boran Kuzum, yeni projeleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu ve Zerrin Sümer gibi usta oyuncularla rol alacağı 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuk oldu.

Ünlü oyuncu, Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu ve Zerrin Sümer gibi usta oyuncularla rol alacağı 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuk oldu.

Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Kuzum, altı farklı Aziz Nesin hikayesinden uyarlanan film ve hayat verdiği karakter hakkında açıklamalarda bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu Mucize Aynalar filminde Boran Kuzum, 'hayallerinin peşinden koşarken yaşadığı zorlukları kabullenen birini canlandırıyor.' Ünlü oyuncu bir de karakteri kendine benzetiyor.

"Yakışıklı falan değilim, bu bir illüzyon, ben her türlü tipe girebilen biriyim..."

"Yakışıklı falan değilim, bu bir illüzyon, ben her türlü tipe girebilen biriyim..."

'Hep yakışıklı, beğenilen biri miydin?' sorusuna beklenmedik bir yanıt veriyor. Boran Kuzum, kendini yakışıklı bulmuyor. Bunun yerine bunun bir illüzyon olduğunu söylüyor ve ekliyor, 'ergenlikte tipsizdim.'

Son derece samimi bir şekilde ergenlik döneminde kendini tipsiz bulduğunu söyleyen Kuzum, çocukluk fotoğraflarını kimseye göndermiyor.

Son derece samimi bir şekilde ergenlik döneminde kendini tipsiz bulduğunu söyleyen Kuzum, çocukluk fotoğraflarını kimseye göndermiyor.

'Ergenlikte tipsizdim, hiç öyle beğenilen biri değildim hatta lisedeyken çok reddedildim. Dizilerde dekor için gençlik fotoğraflarını isterler, ben sadece çocukluk fotoğraflarımı gönderirim, 'Bulamıyorum' der, geçiştiririm. Allah bir yerde elimden tuttu da herhalde bir şeylere benzedim.'

Aşkın tarifini yapması istenince ise verdiği yanıtla hayranlarını biraz şaşırtıyor: "Aşk berbat bir şey bence..."

Aşkın tarifini yapması istenince ise verdiği yanıtla hayranlarını biraz şaşırtıyor: "Aşk berbat bir şey bence..."

Anlaşılan, aşık olunca aklın kalpten ayrılması yakışıklı oyuncunun dengesini bozuyor.

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Boran Kuzum, itirafıyla ise hepimizi bir hayli şaşırtıyor: Sette şiddete maruz kalmış! Üstelik bu duruma yönetmenler ses çıkarmış ve olayın üstü örtülmüş.

Boran Kuzum, itirafıyla ise hepimizi bir hayli şaşırtıyor: Sette şiddete maruz kalmış! Üstelik bu duruma yönetmenler ses çıkarmış ve olayın üstü örtülmüş.

İşte, Kuzum'un yaşadıklarını bir bir anlattığı o açıklama...

İşte, Kuzum'un yaşadıklarını bir bir anlattığı o açıklama...

'Bir gün deneme çekimindeydim, karşılıklı oyun oynamamız gereken bir profesyonel oyuncuyu çağırdılar. Üzerimizde dönem kostümlerimiz vardı. Her şey çok güzel giderken karşıdaki oyuncu tamamen yaptığı işi kötüye kullanarak senaryonun dışına çıktı. Bana küfredip fiziksel şiddet uyguladı.'

Sette yaşanan bu olay sırasında, deneme çekiminde bulunan iki yönetmen şiddet uygulayan oyuncuya hiçbir şey söylememiş! Hatta olayın üstü örtülmüş ve o kişi işini yapmaya devam etmiş...

Sette yaşanan bu olay sırasında, deneme çekiminde bulunan iki yönetmen şiddet uygulayan oyuncuya hiçbir şey söylememiş! Hatta olayın üstü örtülmüş ve o kişi işini yapmaya devam etmiş...

Boran Kuzum tam da bu gibi sebepler ve oyunculuğun zorlu yanları nedeniyle oyuncu adaylarına "Fiziğinizi değil, kalbinizi takip edin." diyerek tavsiyede bulunuyor.

Boran Kuzum tam da bu gibi sebepler ve oyunculuğun zorlu yanları nedeniyle oyuncu adaylarına "Fiziğinizi değil, kalbinizi takip edin." diyerek tavsiyede bulunuyor.

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