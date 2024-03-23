Boran Kuzum'dan Şaşırtan İtiraf! Deneme Çekimi Sırasında Yaşananları Anlattı "Bana Küfredip Şiddet Uyguladı"
Boran Kuzum'dan Şaşırtan İtiraf! Deneme Çekimi Sırasında Yaşananları Anlattı "Bana Küfredip Şiddet Uyguladı"
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Yetenekli oyuncu Boran Kuzum, genç yaşta milyonların gönlüne taht kurmayı başardı. İlk kez 2015 yılında 'Analar ve Anneler' dizisiyle ekranda yerini alan Kuzum, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yakın zamanda vizyona girecek olan 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuşan genç oyuncu, röportaj sırasında Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu.
İşte, detaylar...
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'Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Vatanım Sensin", "Cingöz Recai", "Bihter" gibi başarılı yapımlarda rol alan Boran Kuzum, yeni projeleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu ve Zerrin Sümer gibi usta oyuncularla rol alacağı 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuk oldu.
"Yakışıklı falan değilim, bu bir illüzyon, ben her türlü tipe girebilen biriyim..."
Son derece samimi bir şekilde ergenlik döneminde kendini tipsiz bulduğunu söyleyen Kuzum, çocukluk fotoğraflarını kimseye göndermiyor.
Aşkın tarifini yapması istenince ise verdiği yanıtla hayranlarını biraz şaşırtıyor: "Aşk berbat bir şey bence..."
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Boran Kuzum, itirafıyla ise hepimizi bir hayli şaşırtıyor: Sette şiddete maruz kalmış! Üstelik bu duruma yönetmenler ses çıkarmış ve olayın üstü örtülmüş.
İşte, Kuzum'un yaşadıklarını bir bir anlattığı o açıklama...
Sette yaşanan bu olay sırasında, deneme çekiminde bulunan iki yönetmen şiddet uygulayan oyuncuya hiçbir şey söylememiş! Hatta olayın üstü örtülmüş ve o kişi işini yapmaya devam etmiş...
Boran Kuzum tam da bu gibi sebepler ve oyunculuğun zorlu yanları nedeniyle oyuncu adaylarına "Fiziğinizi değil, kalbinizi takip edin." diyerek tavsiyede bulunuyor.
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