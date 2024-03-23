Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin Birbirinden Bağımsız Aynı Tepkileri Verdi! İşte Emre Yetkin'le Tuvalet Turu
Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin Birbirinden Bağımsız Aynı Tepkileri Verdi! İşte Emre Yetkin'le Tuvalet Turu
Güzelliği ve naifliği ile ön plana çıkan Burcu Biricik, son dönemlerde bir de anne olmaya hazırlanıyor. Yetenekli oyuncu imza attığı projelerle sık sık gündeme geliyor. Sevilen oyuncu bu kez de eşi Emre Yetkin'in 'Hayatımda gördüğüm en büyük tuvalet' geyiği ile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Yetkin, gittiği mekandaki tuvaletin büyüklüğüne o kadar şaşırıyor ki takipçileriyle paylaşıyor. Bu sırada Biricik'in tepkisi de bu muhabbetin bile romantik olabileceğini gösteriyor...
İşte, Yetkin çiftinin aynı anda aynı şeye tutulma anları...
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'Hayat Şarkısı', Kuzgun', 'Şeref Meselesi' gibi başarılı projelerde yer alan Burcu Biricik, son olarak 'Camdaki Kız' dizisiyle seyirci karşısına çıktı.
Güzel oyuncu 'Çiçero', 'İnsanlar İkiye Ayrılı' ve 'Fatma' gibi başarılı projelerin ardından 3 sezon süren 'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle de bir kez daha milyonları kendine hayran bıraktı.
Başarılarıyla sık sık gündeme gelse de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Biricik, 2016 yılında dünyaevine girdiği Emre Yetkin'le mutlu bir hayat sürüyor.
Bildiğiniz gibi çift şimdiler de bir de bebek bekliyor! Önümüzdeki aylarda Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in kızları olacak.
Fakat bu kez konumuz, Emre Yetkin ve Burcu Biricik'in tuvalet şakınlığı: "Hayatımda gördüğüm en büyük tuvalet" diyerek paylaştı.
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Yetkin, "Aynı anda 14 kişi burada, 14 kişi burada 28 kişi işeyebiliyor" dedi ve gittiği mekanın devasa tuvaletini paylaştı.
Emre Yetkin, tuvaletin içinde tur attığı videoya eşi Burcu Biricik'i de etiketleyerek "Birbirimizden bağımsız aynı şeye tutulmuşuz." notunu düştü.
İşte, Emre Yetkin'in takipçileriyle paylaştığı o video...
Çıkışta eşi Emre Yetkin ile buluşan Burcu Biricik'in de verdiği ilk tepki tuvaletin büyüklüğüne şaşırmak oldu!
Biricik de eşiyle benzer bir şekilde düşünmüş ve kadınlar tuvaletindeki muslukları saymış. Bu yüzden çıkışta hemen eşiyle bu duruma olan şaşkınlığını paylaştı. Yetkin ise o anları da kameraya çekmeyi ihmal etmedi.
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İşte, Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in aynı anda aynı şeye şaşırdıkları ve aynı şeyi yaptıkları o video...
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