Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin Birbirinden Bağımsız Aynı Tepkileri Verdi! İşte Emre Yetkin'le Tuvalet Turu

Güzelliği ve naifliği ile ön plana çıkan Burcu Biricik, son dönemlerde bir de anne olmaya hazırlanıyor. Yetenekli oyuncu imza attığı projelerle sık sık gündeme geliyor. Sevilen oyuncu bu kez de eşi Emre Yetkin'in 'Hayatımda gördüğüm en büyük tuvalet' geyiği ile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Yetkin, gittiği mekandaki tuvaletin büyüklüğüne o kadar şaşırıyor ki takipçileriyle paylaşıyor. Bu sırada Biricik'in tepkisi de bu muhabbetin bile romantik olabileceğini gösteriyor...

İşte, Yetkin çiftinin aynı anda aynı şeye tutulma anları...