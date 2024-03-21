Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın 3391 Kilometre Filminin Devamı Geliyor! Sıfır Kilometre İçin İmzalar Atıldı

'3391 Kilometre' isimli film, mesafelerin aşkın önünde bir engel olmadığını gösteren iki genç aşığın hikayesini anlatıyor. İzmir, ismini yaşadığı güzel şehirde alan 18 yaşında bir genç kızdır. Bir gece, hayatına ansızın Ege adında bir genç girer ve bu durum her ikisinin de hayatını kökten değiştirir. Sosyal medya üzerinden kurdukları bu iletişim, onların birbirlerinin hayatlarına dokunabilmelerini sağlar. İzmir ve Ege, birbirlerini hiç görmeden, hiç duymadan, sadece yazışarak geçirdikleri zaman içinde, aralarındaki mesafenin aşkı engelleyemediğini keşfederler...