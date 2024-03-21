Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın 3391 Kilometre Filminin Devamı Geliyor! Sıfır Kilometre İçin İmzalar Atıldı
Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın 3391 Kilometre Filminin Devamı Geliyor! Sıfır Kilometre İçin İmzalar Atıldı
Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan '3391 Kilometre' filminin devam filmi için hazırlıklara başlandı. Böcek Films imzalı 3391 Kilometre filminden sonra '0 Kilometre' geliyor!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan '3391 Kilometre' filmi 12 Ocak 2024 tarihinde vizyona girdi. Gişede yakaladığı başarı ile 9 hafta boyunca vizyonda kalan film, 921 bin 979 seyirciye ulaştı!
Başrollerinde genç ve yetenekli oyuncular Derya Pınar Ak ile Haktan Zavlak'ın rol aldığı '3391 Kilometre' filmi 113 milyon 437 bin liralık hasılata ulaştıktan sonra devam filmi için de düğmeye basıldı.
2018 yılında basılan 3391 Kilometre kitabının devamı olan '0 Kilometre' için imzalar atıldı.
Yazar Beyza Alkoç, Böcek Film’in kurucusu Ömer Faruk Sorak, Otto Holding'in sahibi Melih Dinçer ve Alkoç’un yayıncısı Yasin Öksüz geçtiğimiz gün eser hakları için bir araya geldi. Anlaşmayla birlikte filmin başrolleri ve vizyon tarihi de belli oldu.
Beyza Alkoç'un satış rekorları kıran kitabından uyarlanan '3391 Kilometre'de olduğu gibi '0 Kilometre' filminde de başrolleri Derya Pınar Ak ile Haktan Zavlak paylaşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki, '0 Kilometre' Ne Zaman Vizyona Girecek?
İşte, yazar Beyaz Alkoç'un o açıklaması...
Gelin, 3391 Kilometre filminin konusunu da hatırlayalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda