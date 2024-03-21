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Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın 3391 Kilometre Filminin Devamı Geliyor! Sıfır Kilometre İçin İmzalar Atıldı

Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın 3391 Kilometre Filminin Devamı Geliyor! Sıfır Kilometre İçin İmzalar Atıldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 00:12

Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan '3391 Kilometre' filminin devam filmi için hazırlıklara başlandı. Böcek Films imzalı 3391 Kilometre filminden sonra '0 Kilometre' geliyor! 

İşte, detaylar...

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Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan '3391 Kilometre' filmi 12 Ocak 2024 tarihinde vizyona girdi. Gişede yakaladığı başarı ile 9 hafta boyunca vizyonda kalan film, 921 bin 979 seyirciye ulaştı!

Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan '3391 Kilometre' filmi 12 Ocak 2024 tarihinde vizyona girdi. Gişede yakaladığı başarı ile 9 hafta boyunca vizyonda kalan film, 921 bin 979 seyirciye ulaştı!

Başrollerinde genç ve yetenekli oyuncular Derya Pınar Ak ile Haktan Zavlak'ın rol aldığı '3391 Kilometre' filmi 113 milyon 437 bin liralık hasılata ulaştıktan sonra devam filmi için de düğmeye basıldı.

Başrollerinde genç ve yetenekli oyuncular Derya Pınar Ak ile Haktan Zavlak'ın rol aldığı '3391 Kilometre' filmi 113 milyon 437 bin liralık hasılata ulaştıktan sonra devam filmi için de düğmeye basıldı.

2018 yılında basılan 3391 Kilometre kitabının devamı olan '0 Kilometre' için imzalar atıldı.

2018 yılında basılan 3391 Kilometre kitabının devamı olan '0 Kilometre' için imzalar atıldı.

Yazar Beyza Alkoç, Böcek Film’in kurucusu Ömer Faruk Sorak, Otto Holding'in sahibi Melih Dinçer ve Alkoç’un yayıncısı Yasin Öksüz geçtiğimiz gün eser hakları için bir araya geldi. Anlaşmayla birlikte filmin başrolleri ve vizyon tarihi de belli oldu.

Yazar Beyza Alkoç, Böcek Film’in kurucusu Ömer Faruk Sorak, Otto Holding'in sahibi Melih Dinçer ve Alkoç’un yayıncısı Yasin Öksüz geçtiğimiz gün eser hakları için bir araya geldi. Anlaşmayla birlikte filmin başrolleri ve vizyon tarihi de belli oldu.

Beyza Alkoç'un satış rekorları kıran kitabından uyarlanan '3391 Kilometre'de olduğu gibi '0 Kilometre' filminde de başrolleri Derya Pınar Ak ile Haktan Zavlak paylaşacak.

Beyza Alkoç'un satış rekorları kıran kitabından uyarlanan '3391 Kilometre'de olduğu gibi '0 Kilometre' filminde de başrolleri Derya Pınar Ak ile Haktan Zavlak paylaşacak.
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Peki, '0 Kilometre' Ne Zaman Vizyona Girecek?

Peki, '0 Kilometre' Ne Zaman Vizyona Girecek?

Yazar Beyza Alkoç ile 3391 KM filme ait Instagram hesabından imzaların atıldığı anlar ile birlikte yayın tarihine dair bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, Sıfır Kilometre filmi 10 Ocak 2025 tarihinde vizyona girecek.

İşte, yazar Beyaz Alkoç'un o açıklaması...

İşte, yazar Beyaz Alkoç'un o açıklaması...

'Mesafelerin hikayesini önce okuduk, sonra izledik. 3391 Kilometre’yi aştık, sıfır noktasına ulaştık… Ege ve İzmir’in hikayesinin devamını izlemeye hazır mısınız? Onlar artık aynı çatının altında, aynı ışıklara bakıyor ve şehrin güzel manzarasını aynı terastan izliyor… SIFIR KİLOMETRE 10 Ocak 2025’te sinemalarda! Ege’nin o gün İzmir’e sorduğu gibi, “Sinemaya gidelim mi?” ✨🎬 #sıfırkilometrefilmoluyor'

Gelin, 3391 Kilometre filminin konusunu da hatırlayalım 👇

Gelin, 3391 Kilometre filminin konusunu da hatırlayalım 👇

'3391 Kilometre' isimli film, mesafelerin aşkın önünde bir engel olmadığını gösteren iki genç aşığın hikayesini anlatıyor. İzmir, ismini yaşadığı güzel şehirde alan 18 yaşında bir genç kızdır. Bir gece, hayatına ansızın Ege adında bir genç girer ve bu durum her ikisinin de hayatını kökten değiştirir. Sosyal medya üzerinden kurdukları bu iletişim, onların birbirlerinin hayatlarına dokunabilmelerini sağlar. İzmir ve Ege, birbirlerini hiç görmeden, hiç duymadan, sadece yazışarak geçirdikleri zaman içinde, aralarındaki mesafenin aşkı engelleyemediğini keşfederler...

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