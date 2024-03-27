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Nurgül Yeşilçay Yeni Yaşına Kapıyı Açmak Yerine Doğum Günü Pastası Tarifi Vermeyi Tercih Etti 'Ha 48 Ha 84!'

Nurgül Yeşilçay Yeni Yaşına Kapıyı Açmak Yerine Doğum Günü Pastası Tarifi Vermeyi Tercih Etti 'Ha 48 Ha 84!'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.03.2024 - 22:47

Güzelliği ve yetenekleriyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay, doğum gününü kutladı. 26 Mart 1976 doğumlu olan Yeşilçay, 48. yaş gününü yine sosyal medya hesabı üzerinden alaycı ve eğlenceli bir şekilde kutladı. Takipçilerine doğum günü pastası tarifi verirken kapıyı çalan yeni yaşı ile keyifli bir diyaloğa başladı... 'Ha 48 ha 84' sizce de fark etmez mi? 

İşte, detaylar...

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90'lı yılların sonlarına damgasını vuran 'İkinci Bahar' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Asmalı Konak', 'Belalı Baldız', 'Ezo Gelin', 'Bebek İşi', 'Paramparça' ve son olarak da 'Veda Mektubu' gibi pek çok başarılı yapımda rol aldı.

90'lı yılların sonlarına damgasını vuran 'İkinci Bahar' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Asmalı Konak', 'Belalı Baldız', 'Ezo Gelin', 'Bebek İşi', 'Paramparça' ve son olarak da 'Veda Mektubu' gibi pek çok başarılı yapımda rol aldı.

Usta oyuncu yeteneklerinin yanı sıra güzelliği, fiziği ve enerjisiyle de sık sık gündemde yerini alıyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Usta oyuncu yeteneklerinin yanı sıra güzelliği, fiziği ve enerjisiyle de sık sık gündemde yerini alıyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez de "Doğum günüm için pasta yapacağım" dedi kamera karşına geçti.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez de "Doğum günüm için pasta yapacağım" dedi kamera karşına geçti.

Yine takipçilerini bir hayli güldüren yetenekli oyuncu, güzelliğiyle zamana meydan okurken 48 yaşına 'Oldum mu o kadar ya...' diyerek girdi.

Yine takipçilerini bir hayli güldüren yetenekli oyuncu, güzelliğiyle zamana meydan okurken 48 yaşına 'Oldum mu o kadar ya...' diyerek girdi.

Videoda yaş almanın güzelliği kadar zorluğuna da değinen Yeşilçay, kapıyı çalan 48. yaşıyla keyifli bir diyalog yaşadı: "İsminin yanında parantez içinde yazılmaya geldim. Kapıyı aç."

Videoda yaş almanın güzelliği kadar zorluğuna da değinen Yeşilçay, kapıyı çalan 48. yaşıyla keyifli bir diyalog yaşadı: "İsminin yanında parantez içinde yazılmaya geldim. Kapıyı aç."
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Yeni yaşına kapıyı açmamaya kararlı olan Nurgül Yeşilçay, önce"Evde yokum. Şimdi git sonra gelirsin" dedi sonra isyan etti.

Yeni yaşına kapıyı açmamaya kararlı olan Nurgül Yeşilçay, önce"Evde yokum. Şimdi git sonra gelirsin" dedi sonra isyan etti.

Ağlamaklı bir sesle '48 nedir kardeşim.' dedi fakat yumurtayı kırıp unu ilave edip pasta tarifi vermeyi de ihmal etmedi. Bir yandan da isyanlarını sıraladı... 

'Hangi ara yaşlandık biz? Ay ben kabul etmiyorum. Ne diyecekler teyze mi diyecekler? Nurgül teyze.... Nurgül teyze dedirtmem. 50'ye iki var.'

Mimikleriyle ve oyunculuk yeteneği ile takipçilerini bir kez daha etkileyen Nurgül Yeşilçay, "48'e girmeyeceğim, bu sene de girmeyi vereyim." derken 84 esprisine de bir hayli bozuldu!

Mimikleriyle ve oyunculuk yeteneği ile takipçilerini bir kez daha etkileyen Nurgül Yeşilçay, "48'e girmeyeceğim, bu sene de girmeyi vereyim." derken 84 esprisine de bir hayli bozuldu!

Takipçileri ve dostları ise güzel oyuncunun yıllara meydan okuyan hali karşısında övgülerini eksik etmediler.👇

İşte, Nurgül Yeşilçay'ın 48. yaşına kapıyı açmadığı o anlar...

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