Nurgül Yeşilçay Yeni Yaşına Kapıyı Açmak Yerine Doğum Günü Pastası Tarifi Vermeyi Tercih Etti 'Ha 48 Ha 84!'
Nurgül Yeşilçay Yeni Yaşına Kapıyı Açmak Yerine Doğum Günü Pastası Tarifi Vermeyi Tercih Etti 'Ha 48 Ha 84!'
Güzelliği ve yetenekleriyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay, doğum gününü kutladı. 26 Mart 1976 doğumlu olan Yeşilçay, 48. yaş gününü yine sosyal medya hesabı üzerinden alaycı ve eğlenceli bir şekilde kutladı. Takipçilerine doğum günü pastası tarifi verirken kapıyı çalan yeni yaşı ile keyifli bir diyaloğa başladı... 'Ha 48 ha 84' sizce de fark etmez mi?
İşte, detaylar...
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90'lı yılların sonlarına damgasını vuran 'İkinci Bahar' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Asmalı Konak', 'Belalı Baldız', 'Ezo Gelin', 'Bebek İşi', 'Paramparça' ve son olarak da 'Veda Mektubu' gibi pek çok başarılı yapımda rol aldı.
Usta oyuncu yeteneklerinin yanı sıra güzelliği, fiziği ve enerjisiyle de sık sık gündemde yerini alıyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez de "Doğum günüm için pasta yapacağım" dedi kamera karşına geçti.
Yine takipçilerini bir hayli güldüren yetenekli oyuncu, güzelliğiyle zamana meydan okurken 48 yaşına 'Oldum mu o kadar ya...' diyerek girdi.
Videoda yaş almanın güzelliği kadar zorluğuna da değinen Yeşilçay, kapıyı çalan 48. yaşıyla keyifli bir diyalog yaşadı: "İsminin yanında parantez içinde yazılmaya geldim. Kapıyı aç."
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Yeni yaşına kapıyı açmamaya kararlı olan Nurgül Yeşilçay, önce"Evde yokum. Şimdi git sonra gelirsin" dedi sonra isyan etti.
Mimikleriyle ve oyunculuk yeteneği ile takipçilerini bir kez daha etkileyen Nurgül Yeşilçay, "48'e girmeyeceğim, bu sene de girmeyi vereyim." derken 84 esprisine de bir hayli bozuldu!
İşte, Nurgül Yeşilçay'ın 48. yaşına kapıyı açmadığı o anlar...
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