Nurgül Yeşilçay Yeni Yaşına Kapıyı Açmak Yerine Doğum Günü Pastası Tarifi Vermeyi Tercih Etti 'Ha 48 Ha 84!'

Güzelliği ve yetenekleriyle yıllara meydan okuyan Nurgül Yeşilçay, doğum gününü kutladı. 26 Mart 1976 doğumlu olan Yeşilçay, 48. yaş gününü yine sosyal medya hesabı üzerinden alaycı ve eğlenceli bir şekilde kutladı. Takipçilerine doğum günü pastası tarifi verirken kapıyı çalan yeni yaşı ile keyifli bir diyaloğa başladı... 'Ha 48 ha 84' sizce de fark etmez mi?

İşte, detaylar...