Ivana Sert Timsahtan Kanguru Etine Egzotik Lezzetleri Denedi Türkiye'de Kavuna Bin Lira İstenince İsyan Etti!
Ivana Sert Timsahtan Kanguru Etine Egzotik Lezzetleri Denedi Türkiye'de Kavuna Bin Lira İstenince İsyan Etti!
Ünlü modacı Ivana Sert, TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Programın güzel sunucuları Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan Ivana Sert, çarpıcı açıklamarda bulundu. Modadan magazine pek çok konunun konuşulduğu programda, Sert'in depolarda saklanan 500 adet ayakkabısı ve güzellik sırları dikkat çekti. Bu arada egzotik lezzetlere meraklı olan güzel modacı kavun fiyatlarına isyan etti.
İşte, detaylar...
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Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, 2011 ile 2013 yılları arasında jüri üyesi olarak yer aldığı "Bugün Ne Giysem" programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Tasarımları kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ivana Sert, daha önce Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak 'Miss Belgrade' unvanının sahibi olmuştu. Ünlü modacı 90'lı yıllarda da Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalarda da boy gösterdi.
Moda anlayışıyla uzunca bir dönem 'İkoncan' lakabıyla da anılan Ivana Sert, son dönemlerde sosyal medyada sık sık güzelliği, sempatik tavırları ve tasarımlarıyla gündeme geliyor.
Sevilen modacı bu kez de magazin dünyasının nabzını tutan 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. Samimi itiraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Sert, güzellik sırrını da açıkladı.
Güzelliği ve fit vücudunun sırrını estetik değil! Zira Ivana Sert, "Yüzümde dolgu bile yok" diyerek güzelliğinin sırrını beslenmeden, yaşama pek çok konuyla ilişkilendirdi.
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Gelin, Ivana Sert'in dolabındaki ayakkabı sayısından, sofrasındaki egzotik lezzetlere kadar yaptığı diğer açıklamalara da birlikte göz atalım... 👇
Ivana Sert, sık sık güzelliği ile dikkat çekse de moda ikonu olunca konu dönüyor dolaşıyor ayakkabılara geliyor! Tam da bu noktada Sert'in evindeki ayakkabı odasına değiniliyor: '500'ün üzerinde ayakkabım var!'
Hal böyle olunca akla, 'Bunca ayakkabıyı nerede muhafaza ediyorsun?' sorusu geliyor. Ünlü modacının bu soruya cevabı ise pek de şaşırtıcı değil: "Orta segment ayakkabılar depoda"
İlk kazandığı parayla aldığı tasarım ayakkabıyı başucunda saklamış: "İlk kazandığım parayla aldığım ayakkabılarla beraber uyudum..."
Ünlü modacının, ayakkabı ve moda tutkusunun yanında egzotik lezzetlere de merakı olduğu öğreniliyor.
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Ivana Sert, gittiği ülkelerin beslenme tarzlarına uyum sağlayarak egzotik lezzetlere uyum sağlamayı seviyor. Üstelik, Sert daha önce timsah ve kanguru eti de yemiş!
Bu arada dünyanın pek çok yerinde yeni lezzetler denemeye açık olan Ivana Sert, Türkiye'de kavun ve portakal alıp 2 bin 700 lira verince isyan etti!
Bu son derece pahalı alışverişte bin lira istenen kavunu almaktan vazgeçen Ivana Sert, karpuz kesildiği için almak zorunda kalmış.
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