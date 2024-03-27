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Ivana Sert Timsahtan Kanguru Etine Egzotik Lezzetleri Denedi Türkiye'de Kavuna Bin Lira İstenince İsyan Etti!

Ivana Sert Timsahtan Kanguru Etine Egzotik Lezzetleri Denedi Türkiye'de Kavuna Bin Lira İstenince İsyan Etti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.03.2024 - 21:15

Ünlü modacı Ivana Sert, TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Programın güzel sunucuları Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan Ivana Sert, çarpıcı açıklamarda bulundu. Modadan magazine pek çok konunun konuşulduğu programda, Sert'in depolarda saklanan 500 adet ayakkabısı ve güzellik sırları dikkat çekti. Bu arada egzotik lezzetlere meraklı olan güzel modacı kavun fiyatlarına isyan etti. 

İşte, detaylar...

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Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, 2011 ile 2013 yılları arasında jüri üyesi olarak yer aldığı "Bugün Ne Giysem" programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, 2011 ile 2013 yılları arasında jüri üyesi olarak yer aldığı "Bugün Ne Giysem" programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Tasarımları kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ivana Sert, daha önce Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak 'Miss Belgrade' unvanının sahibi olmuştu. Ünlü modacı 90'lı yıllarda da Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalarda da boy gösterdi.

Tasarımları kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ivana Sert, daha önce Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak 'Miss Belgrade' unvanının sahibi olmuştu. Ünlü modacı 90'lı yıllarda da Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalarda da boy gösterdi.

Moda anlayışıyla uzunca bir dönem 'İkoncan' lakabıyla da anılan Ivana Sert, son dönemlerde sosyal medyada sık sık güzelliği, sempatik tavırları ve tasarımlarıyla gündeme geliyor.

Moda anlayışıyla uzunca bir dönem 'İkoncan' lakabıyla da anılan Ivana Sert, son dönemlerde sosyal medyada sık sık güzelliği, sempatik tavırları ve tasarımlarıyla gündeme geliyor.

Sevilen modacı bu kez de magazin dünyasının nabzını tutan 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. Samimi itiraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Sert, güzellik sırrını da açıkladı.

Sevilen modacı bu kez de magazin dünyasının nabzını tutan 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. Samimi itiraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Sert, güzellik sırrını da açıkladı.

Güzelliği ve fit vücudunun sırrını estetik değil! Zira Ivana Sert, "Yüzümde dolgu bile yok" diyerek güzelliğinin sırrını beslenmeden, yaşama pek çok konuyla ilişkilendirdi.

Güzelliği ve fit vücudunun sırrını estetik değil! Zira Ivana Sert, "Yüzümde dolgu bile yok" diyerek güzelliğinin sırrını beslenmeden, yaşama pek çok konuyla ilişkilendirdi.

İşte, TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan 'Aramızda Kalmasın' programının güzel sunucuları Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'a konuk olan Ivana Sert'in o açıklaması: 

 ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun bunlarda çok önemli'

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Gelin, Ivana Sert'in dolabındaki ayakkabı sayısından, sofrasındaki egzotik lezzetlere kadar yaptığı diğer açıklamalara da birlikte göz atalım... 👇

Gelin, Ivana Sert'in dolabındaki ayakkabı sayısından, sofrasındaki egzotik lezzetlere kadar yaptığı diğer açıklamalara da birlikte göz atalım... 👇

Ivana Sert, sık sık güzelliği ile dikkat çekse de moda ikonu olunca konu dönüyor dolaşıyor ayakkabılara geliyor! Tam da bu noktada Sert'in evindeki ayakkabı odasına değiniliyor: '500'ün üzerinde ayakkabım var!'

Ivana Sert, sık sık güzelliği ile dikkat çekse de moda ikonu olunca konu dönüyor dolaşıyor ayakkabılara geliyor! Tam da bu noktada Sert'in evindeki ayakkabı odasına değiniliyor: '500'ün üzerinde ayakkabım var!'

Uzun yıllar moda programlarında jüri üyesi olarak karşımıza çıkan Ivana Sert, 'Moda programında aynı ayakkabıyı giymek, aynı kıyafeti giymek asla kabul edilmez. Ondan dolayı bütün yatırımlar ayakkabıya' diyor.

Hal böyle olunca akla, 'Bunca ayakkabıyı nerede muhafaza ediyorsun?' sorusu geliyor. Ünlü modacının bu soruya cevabı ise pek de şaşırtıcı değil: "Orta segment ayakkabılar depoda"

Hal böyle olunca akla, 'Bunca ayakkabıyı nerede muhafaza ediyorsun?' sorusu geliyor. Ünlü modacının bu soruya cevabı ise pek de şaşırtıcı değil: "Orta segment ayakkabılar depoda"

En özel parçaları evdeki dolabında muhafaza eden Ivana Sert, orta segment ayakkabıların depoda olduğunu açıklıyor. Güzel modacının ayakkabı sevgisi ise gençlik yıllarından beri değişmiyor.

İlk kazandığı parayla aldığı tasarım ayakkabıyı başucunda saklamış: "İlk kazandığım parayla aldığım ayakkabılarla beraber uyudum..."

İlk kazandığı parayla aldığı tasarım ayakkabıyı başucunda saklamış: "İlk kazandığım parayla aldığım ayakkabılarla beraber uyudum..."

Ivana Sert, on beş ila on altı yaşlarında kendi parasıyla ve ilk defa sahip olduğu tasarım ayakkabılarla uyuduğu anları anlattıktan sonra 'Benim hep ayakkabı tutkum vardı' diyor.

Ünlü modacının, ayakkabı ve moda tutkusunun yanında egzotik lezzetlere de merakı olduğu öğreniliyor.

Ünlü modacının, ayakkabı ve moda tutkusunun yanında egzotik lezzetlere de merakı olduğu öğreniliyor.

Beslenmesine çok dikkat eden Ivana Sert, 16 ila 18 saat aralıklı oruç tutarak yaşadığını anlatıyor. Haftada en az üç kez spor yaptığını da belirttikten sonra sıra egzotik lezzetlere geliyor.

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Ivana Sert, gittiği ülkelerin beslenme tarzlarına uyum sağlayarak egzotik lezzetlere uyum sağlamayı seviyor. Üstelik, Sert daha önce timsah ve kanguru eti de yemiş!

Ivana Sert, gittiği ülkelerin beslenme tarzlarına uyum sağlayarak egzotik lezzetlere uyum sağlamayı seviyor. Üstelik, Sert daha önce timsah ve kanguru eti de yemiş!

'Denemeye açığım. Merak ettim.' diyen Ivana Sert, bu lezzetleri daha organik buluyor. Lezzetlerini de anlatmayı ihmal etmiyor. İşte, Sert'in o açıklaması: 

'Kanguru eti biraz sert ama timsah, tavuk eti gibi biraz ekşimsi tadı var. Aslında o kadar güzel yapıyorlar ki sarımsaklı, soslu. Hiç hissetmiyorsun ne olduğunu. Ama hakiketten güzel. Bu arada daha organik diyebilirim.'

Bu arada dünyanın pek çok yerinde yeni lezzetler denemeye açık olan Ivana Sert, Türkiye'de kavun ve portakal alıp 2 bin 700 lira verince isyan etti!

Bu arada dünyanın pek çok yerinde yeni lezzetler denemeye açık olan Ivana Sert, Türkiye'de kavun ve portakal alıp 2 bin 700 lira verince isyan etti!

Güzel modacı bu fiyatın şaka olduğunu zannetmiş. Kavun, karpuz, bir kilo domates ve kan portakalına İzmir'in en turistik ilçelerinden biri olan Urla'da 2 bin 700 lira fiyat istenince haliyle isyan da etmiş.

Bu son derece pahalı alışverişte bin lira istenen kavunu almaktan vazgeçen Ivana Sert, karpuz kesildiği için almak zorunda kalmış.

Bu son derece pahalı alışverişte bin lira istenen kavunu almaktan vazgeçen Ivana Sert, karpuz kesildiği için almak zorunda kalmış.

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