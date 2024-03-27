Ivana Sert Timsahtan Kanguru Etine Egzotik Lezzetleri Denedi Türkiye'de Kavuna Bin Lira İstenince İsyan Etti!

'Denemeye açığım. Merak ettim.' diyen Ivana Sert, bu lezzetleri daha organik buluyor. Lezzetlerini de anlatmayı ihmal etmiyor. İşte, Sert'in o açıklaması:

'Kanguru eti biraz sert ama timsah, tavuk eti gibi biraz ekşimsi tadı var. Aslında o kadar güzel yapıyorlar ki sarımsaklı, soslu. Hiç hissetmiyorsun ne olduğunu. Ama hakiketten güzel. Bu arada daha organik diyebilirim.'