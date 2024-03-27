Neslihan Atagül Milano'dan Sonra Bir Kez Daha Miami'yi Fethetti! Eşi Kadir Doğulu ile Tatilin Tadını Çıkardı!
Neslihan Atagül Milano'dan Sonra Bir Kez Daha Miami'yi Fethetti! Eşi Kadir Doğulu ile Tatilin Tadını Çıkardı!
Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Milano tatiline çıkan Neslihan Atagül, burada ünlü eğlence programı Verissimo'ya konuk olmuştu. Programda beyazlar içindeki hali ve zarafetiyle görenleri kendine hayran bırakan Atagül, şimdi de Miami'de! Güzel Güzel oyuncu eşi Kadir Doğulu ile birlikte Amerika'nın Florida eyaletinin kıyı metropolünde güzel havanın tadını çıkarıyor...
İşte, o anlar...
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Neslihan Atagül, geçtiğimiz Ocak ayında Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine gerçekleştirilen ödül törenine 'Turkish Drama Queen' olarak davet edildi.
Geceye Özgür Masur imzalı bir tasarım ile katılan Neslihan Atagül, konukları güzelliği kadar İspanyolca teşekkür konuşmasıyla da bir hayli etkilemişti.
Yetenekli oyuncu Mart ayında ise İtalya'yı fethetmeye gitti! Geçtiğimiz günlerde Milano sokaklarında boy gösteren Atagül, bu kez de Verissimo'ya konuk oldu.
İtalya'nın önde gelen sohbet programı Verissimo'da ünlü sunucu Silvia Toffanin'in konuğu olan Neslihan Atagül, beyaz kombiniyle izleyiciyi kendine hayran bıraktı.
Canale 5 ekranlarındaki Özgür Masur imzalı beyazlar içindeki kombiniyle, seyirci karşısına çıkan Atagül, hayranları tarafından çok beğenilmişti. Güzel oyuncu şimdi de Miami'de beyazlar içinde...
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Ocak ayından sonra yeniden Miami'yi ziyaret eden Atagül, bu kez güzel havanın tadını çıkardı. Şehrin sokaklarında dolaştığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Miami sokaklarında çektiği fotoğrafları sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayımlayan yetenekli oyuncunun mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Güzel oyuncu çıktığı tatilden eşi Kadir Doğulu ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. İkilinin keyifli anlarına takipçilerinden de bol bol yorum geldi.
Gelin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin Miami tatiline gelen bazı yorumlara da birlikte göz atalım...👇
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