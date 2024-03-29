Ünlü Oyuncu Kovid Oldu! Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın Yeni Filmi Mavi Mağara'nın Çekimleri Başlamadan Durdu!
Ünlü Oyuncu Kovid Oldu! Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın Yeni Filmi Mavi Mağara'nın Çekimleri Başlamadan Durdu!
Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alacağı 'Mavi Mağara' filmi sete çıkmaya hazırlanıyordu. Çekimleri İstanbul'da başlayacak olan filmin prova çekimlerine ünlü oyuncunun hastalığı nedeniyle ara verildi. Hayranlarının merakla beklediği filmden önce hayranlarını korkuttu...
İşte, detaylar...
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Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan Kerem Bürsin, bu kez başrol oyuncusu olmanın yanında senarist olarak da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Aşk ve dram konulu 'Mavi Mağara' adlı filmin 2 Nisan'da sete çıkması bekleniyordu. Set öncesi prova çekimleri için kamera karşısına geçmeyi planlayan ekip, ünlü oyuncunun hastalığı nedeniyle planlarını değiştirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hafta sonu yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, birkaç gün süren çekimlerin ardından 'Mavi Mağara' için prova çekimlerine hazırlanıyordu. Fakat Bürsin'in kovid olduğu öğrenildi.
Altan Dönmez'in yöneteceği 'Mavi Mağara' filminde Kerem Bürsin, 'Cem' adında bir askere hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekici.
Merakla beklenen Mavi Mağara filminde, Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Sabahattin Yakut, Alper Baytekin ve Temmuz Gürkan Karaca da rol alacak.
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi başarılı yapımlarda rol alan Devrim Özkan'in 'Alara' adında bir arkeolog olarak karşımıza çıkacağı filmin çekimleri ise İstanbul'da başlayacak daha sonra Kaş'ta devam edecek.
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