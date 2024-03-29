Ünlü Oyuncu Kovid Oldu! Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın Yeni Filmi Mavi Mağara'nın Çekimleri Başlamadan Durdu!

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alacağı 'Mavi Mağara' filmi sete çıkmaya hazırlanıyordu. Çekimleri İstanbul'da başlayacak olan filmin prova çekimlerine ünlü oyuncunun hastalığı nedeniyle ara verildi. Hayranlarının merakla beklediği filmden önce hayranlarını korkuttu...

İşte, detaylar...