Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Kollarında Serumlarla Toparlanmaya Çalışıyorlar!
Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Kollarında Serumlarla Toparlanmaya Çalışıyorlar!
Geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinden serumlu hikaye! Çiçeği burnunda annenin hayranlarını korkutan paylaşımı 'ikiz bebeklere bakmak zor' dedirtti.
İşte, detaylar...
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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan, Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.
Kısa sürede sosyal medyanın sevilen çiftleri arasına giren ikili "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman" diyerek duyurdukları ikiz bebeklerini 22 Ocak 2024 tarihinde kucaklarına aldılar.
İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu. Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Neyse ki ikizlerin şimdilerde evlerinde keyfi yerinde!
Fakat bu kez de güzel anne Yasemin Şefkatli, hayranlarını korkuttu! Gün içerisinde "Gece bir ateşlendim, sabah kolum tutmuyor şimdi bir duşa girdim kendime gelmeye çalışıyorum. Sistem kısa süreli çöktü..." notuyla paylaşım yapan Şefkatli'den serumlu paylaşım geldi.
Önce şifayı bebeklerinin kalp ritminde arayan Şefkatli, minik oğlu ile bir süre dinlenmeye çekildi. Tabii bir yandan da da yarına iyileşme hayalleri kurmayı ihmal etmedi.
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Anlaşılan, "Siz napıyorsunuz kimler benim gibi dağıldı?" diyerek takipçilerinin halini hatırını soran Yasemin Şefkatli'nin iki bebekle başa çıkmaya çalışırken bağışıklığı zayıf düştü.
Hal böyle olunca "Serum storysi isteyenlere hemen screen shotlar alınsın. Vitaminlerce" diyerek kolunda serum ile sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşım yaptı.
Çiçeği burunda anneyi eşi yalnız bırakmadı: Şefkatli, "Bana eşlik ediyor" diyerek eşi İdo Tatlıses'in de kolunda serum olan bir hikaye daha paylaştı.
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