Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın İlk İsteğini Jülide Kural Açıkladı! Peki Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır, 24 Mart Pazar gününden beri yoğun bakımda. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin haberler ise hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaşılıyor. Jülide Kural, bu kez de İnanır'ın ilk sözlerini duyurdu.

İşte, Kadir İnanır'ın son durumu...