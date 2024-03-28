Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın İlk İsteğini Jülide Kural Açıkladı! Peki Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın İlk İsteğini Jülide Kural Açıkladı! Peki Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır, 24 Mart Pazar gününden beri yoğun bakımda. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin haberler ise hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaşılıyor. Jülide Kural, bu kez de İnanır'ın ilk sözlerini duyurdu.
İşte, Kadir İnanır'ın son durumu...
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Selvi Boylum Al Yazmalım, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi sayısız yapımla hafızalara kazınan Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süre sonra gelen açıklama doğrultusunda Kadir İnanır'ın beyin damarlarında oluşan pıhtı nedeniyle Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ve daha sonra da bilincinin kapandığı öğrenildi.
Yoğun bakıma alınan usta oyuncu kritik saatleri atlattı fakat, uyandırma işleminin ertelenmesi İnanır'ın hayranlarını bir kez daha korkuttu.
Kadir İnanır'dan güzel haber geldi: Sürecin en başından beri kamuoyunu bilgilendirmek için büyük bir hassasiyet ile paylaşım yapan Jülide Kural, bu kez de İnanır'ın ilk sözlerini duyurdu.
Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan hayat arkadaşı Jülide Kural, yoğun bakım sürecinin devam ettiğini ve doktorların tüm kontrolü kendilerinde bulundurmak isteklerini açıkladı. Gün içerisinde üç kez yoğun bakımı ziyaret eden Kural, İnanır'ın 'Artık bir an önce eve gitmek istediğini' söylediğini de ifade etti.
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İşte, Jülide Kural tarafından Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklama
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