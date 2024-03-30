Ceyda Düvenci'den de Estetik İtirafı Geldi! Peki Ceyda Düvenci'nin Yüzünde Ne Var?
Ceyda Düvenci'den de Estetik İtirafı Geldi! Peki Ceyda Düvenci'nin Yüzünde Ne Var?
Son dönemlerde Sakla Beni dizisiyle seyirci karşısına çıkan Ceyda Düvenci, BluTV'nin sevilen dizisi 'Prens'in tanıtımında objektiflere yansıdı. Prens dizisinin ikinci sezon tanıdımda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Düvenci, kimi kadın oyuncuların yüzlerindeki estetik nedeniyle mimik yapamaması konusunda da yorumda bulundu: 'Ben şimdiye kadar bir şey yaptırmadım.'
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl başlayan 'Sakla Beni' dizisiyle televizyon ekranlarında yer alıyor. Ayrıca, son yıllarda internet projelerinde de rol almaya başlayan Düvenci, Prens dizisinde 'Sion' karakterine hayat veriyor.
Hemen her programında konukları ve açıklamalarıyla da magazin dünyasının nabzını tutan Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan 'Bam Başka Sohbetler' programının da sunuculuğunu üstleniyor.
Hal böyle olunca yetenekli sanatçı hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Fit görüntüsü ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Düvenci'ye bu kez kadın oyuncuların estetik nedeniyle mimik yapamaması soruldu.
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ise 'Prens' dizisinin ikinci sezon tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken itirafta bulundu: "Şimdiye kadar bir şey yaptırmadım."
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncunun son zamanlarda yoğun spor temposu ve fit görünümü dikkat çekiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı da idda edilen Ceyda Düvenci, yüzüne yapılan tek işlemi de itiraf etti. İşte, Düvenci'nin estetik açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda