Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Oğuzhan Koç 'Survivor'a Katılır mısınız?' Sorusunu Yanıtladı 'Cinlerim Tepeme Çıkıyor'

Oğuzhan Koç 'Survivor'a Katılır mısınız?' Sorusunu Yanıtladı 'Cinlerim Tepeme Çıkıyor'

survivor Oğuzhan Koç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.03.2024 - 10:59

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkılarının yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Oğuzhan Koç, İzmir konseri öncesinde Ramazan konserleri ve Survivor programına ilişkin yorumda bulundu. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk kez 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Neşeli Hayat' filmiyle ekranlarda yerini alan Oğuzhan Koç, kısa zamanda sözlerini kendisi yazdığı şarkılarla ve Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesiyle adından söz ettirmeye başladı.

İlk kez 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Neşeli Hayat' filmiyle ekranlarda yerini alan Oğuzhan Koç, kısa zamanda sözlerini kendisi yazdığı şarkılarla ve Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesiyle adından söz ettirmeye başladı.

Ünlü şarkıcıların seslendirdiği 'Gül ki Sevgilim', 'Giden Günlerim Oldu' gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Koç, 'Ben Hala Rüyada' ve 'Ev' albümüyle hafızalara kazındı. Bu arada 'O Ses Türkiye' jürisinde de yerini aldı.

Ünlü şarkıcıların seslendirdiği 'Gül ki Sevgilim', 'Giden Günlerim Oldu' gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Koç, 'Ben Hala Rüyada' ve 'Ev' albümüyle hafızalara kazındı. Bu arada 'O Ses Türkiye' jürisinde de yerini aldı.

Şarkıları kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren Oğuzhan Koç, son olarak 'Özür Dilerim' adlı filmde rol aldı.

Ünlü şarkıcı son olarak İzmir konseri için yola çıkmak üzereylen İstanbul, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Ünlü şarkıcı son olarak İzmir konseri için yola çıkmak üzereylen İstanbul, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Gazetecilerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarına ilişkin soruya 'Bilmiyorum ki' diyerek yanıt verdi.

Gazetecilerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarına ilişkin soruya 'Bilmiyorum ki' diyerek yanıt verdi.

Koç, 'Çok mu yükselmiş?' diye sorduktan sonra 'Maşallah, Allah artırsın.' diyerek sanatçı dostlarına destek verdi.

Ramazan Bayramından sonra Dominik'e tatile gideceği öğrenilen Koç'un, sıra Survivor'a gelince verdiği tepki hem şaşırttı hem de güldürdü: 'Ben boğa burcuyum'

Ramazan Bayramından sonra Dominik'e tatile gideceği öğrenilen Koç'un, sıra Survivor'a gelince verdiği tepki hem şaşırttı hem de güldürdü: 'Ben boğa burcuyum'

Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yanında tatile gidecek olan Oğuzhan Koç, basın mensuplarının 'Teklif gelse Survivor'a katılır mısınız?' sorusuna 'Hayatta gitmem' diyerek yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Hayatta gitmem! Ben boğa burcuyum, açlığa dayanamam. Bir öğün kaçırdığımda cinlerim tepeme çıkıyor, o yüzden bana göre değil." diyen Oğuzhan Koç'un tatil sonrası yeni projeleri ise merak edildi.

"Hayatta gitmem! Ben boğa burcuyum, açlığa dayanamam. Bir öğün kaçırdığımda cinlerim tepeme çıkıyor, o yüzden bana göre değil." diyen Oğuzhan Koç'un tatil sonrası yeni projeleri ise merak edildi.

Peki, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç'un tarzını nasıl buldunuz?

Peki, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç'un tarzını nasıl buldunuz?

Sanıyoruz, sizin de Oğuzhan Koç'un terliklerin içine giydiği beyaz çoraplar da dikkatinizden kaçmadı. Yorumlarda buluşalım... 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?