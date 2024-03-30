Oğuzhan Koç 'Survivor'a Katılır mısınız?' Sorusunu Yanıtladı 'Cinlerim Tepeme Çıkıyor'
Oğuzhan Koç 'Survivor'a Katılır mısınız?' Sorusunu Yanıtladı 'Cinlerim Tepeme Çıkıyor'
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkılarının yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Oğuzhan Koç, İzmir konseri öncesinde Ramazan konserleri ve Survivor programına ilişkin yorumda bulundu.
İşte detaylar...
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İlk kez 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Neşeli Hayat' filmiyle ekranlarda yerini alan Oğuzhan Koç, kısa zamanda sözlerini kendisi yazdığı şarkılarla ve Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesiyle adından söz ettirmeye başladı.
Ünlü şarkıcıların seslendirdiği 'Gül ki Sevgilim', 'Giden Günlerim Oldu' gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Koç, 'Ben Hala Rüyada' ve 'Ev' albümüyle hafızalara kazındı. Bu arada 'O Ses Türkiye' jürisinde de yerini aldı.
Ünlü şarkıcı son olarak İzmir konseri için yola çıkmak üzereylen İstanbul, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Gazetecilerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarına ilişkin soruya 'Bilmiyorum ki' diyerek yanıt verdi.
Ramazan Bayramından sonra Dominik'e tatile gideceği öğrenilen Koç'un, sıra Survivor'a gelince verdiği tepki hem şaşırttı hem de güldürdü: 'Ben boğa burcuyum'
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"Hayatta gitmem! Ben boğa burcuyum, açlığa dayanamam. Bir öğün kaçırdığımda cinlerim tepeme çıkıyor, o yüzden bana göre değil." diyen Oğuzhan Koç'un tatil sonrası yeni projeleri ise merak edildi.
Peki, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç'un tarzını nasıl buldunuz?
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