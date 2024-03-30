Oğuzhan Koç 'Survivor'a Katılır mısınız?' Sorusunu Yanıtladı 'Cinlerim Tepeme Çıkıyor'

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkılarının yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Oğuzhan Koç, İzmir konseri öncesinde Ramazan konserleri ve Survivor programına ilişkin yorumda bulundu.

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