Bade İşçil'den Pala Tute Dansı! Stres Atmak İçin Yürüyüş Yapamayında Dans Etti Kendine Hayran Bıraktı!

Yerli Barbie olarak anılan Bade İşçil, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde stres atmak için yürüdüğünü söylemişti, bu kez yürüyemeyince stres atmanın yolunu müzik ve dansta buldu. Takipçileri İşçil'in dans ettiği İtalyanca şarkıyı da merak etti.

İşte, detaylar...