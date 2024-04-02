Bade İşçil'den Pala Tute Dansı! Stres Atmak İçin Yürüyüş Yapamayında Dans Etti Kendine Hayran Bıraktı!
Bade İşçil'den Pala Tute Dansı! Stres Atmak İçin Yürüyüş Yapamayında Dans Etti Kendine Hayran Bıraktı!
Yerli Barbie olarak anılan Bade İşçil, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde stres atmak için yürüdüğünü söylemişti, bu kez yürüyemeyince stres atmanın yolunu müzik ve dansta buldu. Takipçileri İşçil'in dans ettiği İtalyanca şarkıyı da merak etti.
İşte, detaylar...
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Ekranların unutulmaz yapımı, Ezel dizisinde hayat verdiği 'Şebnem Sertuna' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bade İşçil, 'Metropol Cafe', 'Kuzey Güney' ve 'Ufak Tefek Cinayetler' dizilerinde de rol aldı.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu, son dönemlerde internet projelerinde yer almaya başladı. 'Aşk 101' ve 'Aslında Özgürsün' dizilerinden sonra şimdi de 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' adlı dizinin ikinci sezonuyla bir kez daha seyirciyle buluşacak.
Stresini yürüyerek atan güzel oyuncu, günde 10 bin adım atmaya dikkat ediyor. İşçil'i İstanbul'un stresiyle başa çıkmak için tercih ettiği yürüyüş sırasında da sinirlendiren şeyler oluyor.
Bade İşçil, bu kez de stres atmak için yürüyemeyince çareyi dans ederek stres atmakta buldu. İşçil'in dansı kadar eşlik ettiği İtalyanca parça da merak konusu oldu.
İşçil'in dans ettiği parça, roman punk ve roman folk tarzını benimseyen 'Gogol Bordello' adlı grubun 'Pala Tute' şarkısı.
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İşte, Bade İşçil'in dans ettiği o anlar...
Bade İşçil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı dans hikayelerinde, güzel oyuncunun bir hayli eğlendiği görülüyor. Bu da hayranlarına, yetenekli oyuncunun daha sık dans etmesi gerektiğini düşündürüyor.
Gelin, "Lela lela lela, lela pala tute. Jas kana meres merava pala late. Lela lela lela, lela pala tute Misto! Lela lela lela, lela pala tute. Jas kana meres merava pala late. Lela lela lela, lela pala tute Misto!" sözleri ile Bade İşçil'in dansının devamına da göz atalım...
Sahi, Bade İşçil'in bu anlarını siz nasıl buldunuz? 👇
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