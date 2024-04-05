İbrahim Tatlıses Oğluna Kızdı Torunuyla Davalık Oldu 'Babalık Nasıl Yapılır Onu Öğrensin'

İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli yaptığı açıklamada, “Müvekkil, taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Taşınmazın, onayı ve rızası bulunmaksızın Mert Tatlıses tarafından 2018 Ocak ayından itibaren işgal edildiğini öğrenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Müvekkilinin torunu ile iletişime geçtiğini dilekçesinde beyan eden avukat Karadenizli, “Müvekkil, torunundan daireyi tahliye etmesini ve bugüne kadarki haksız kullanımı nedeniyle kendisine ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ödemesini istemiştir.' dedi.