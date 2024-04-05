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İbrahim Tatlıses Oğluna Kızdı Torunuyla Davalık Oldu 'Babalık Nasıl Yapılır Onu Öğrensin'

İbrahim Tatlıses Oğluna Kızdı Torunuyla Davalık Oldu 'Babalık Nasıl Yapılır Onu Öğrensin'

İbrahim Tatlıses
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.04.2024 - 13:48

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemlerde büyük oğlu Ahmet Tatlı ile girdiği polemiklerle dikkat çekiyordu. Baba oğul arasında sular durulmazken İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses'e dava açtı. Dairesinde rızası dışında 6 yıl oturan torununa 'haksız işgal' nedeniyle dava açan ünlü türkücü, davayı kazandı. Fakat aile arasındaki polemik son bulmadı. 

İşte, detaylar...

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Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözlerle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, son olarak 'evlendim' esprisiyle hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. Daha sonra ünlü türkücünün evlenmediği, ev aldığı ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözlerle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, son olarak 'evlendim' esprisiyle hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. Daha sonra ünlü türkücünün evlenmediği, ev aldığı ortaya çıktı.

Yine bir ev olayı ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez oğlu ve torunu ile ters düştü. Oğlu babasına, dede torununa dava açtı...

Yine bir ev olayı ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez oğlu ve torunu ile ters düştü. Oğlu babasına, dede torununa dava açtı...

Baba oğul arasında ipler koptu: İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirterek 'vasi tayin' edilmesi için dava açtı.

Baba oğul arasında ipler koptu: İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirterek 'vasi tayin' edilmesi için dava açtı.

Usta sanatçı ise oğlunun bu hamlesi karşısında altta kalmadı! İbrahim Tatlıses de oğlu Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert'in Sarıyer'deki dairesini rızası dışında kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

Usta sanatçı ise oğlunun bu hamlesi karşısında altta kalmadı! İbrahim Tatlıses de oğlu Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert'in Sarıyer'deki dairesini rızası dışında kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme 2 yıl sonunda karara bağlandı: İbrahim Tatlıses, haklı bulundu. Mahkeme, torun Mert Tatlıses'in dedesinin Sarıyer'deki evini altı yıldır haksız şekilde işgal etttiği gerekçesiyle, 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetti.

Mahkeme 2 yıl sonunda karara bağlandı: İbrahim Tatlıses, haklı bulundu. Mahkeme, torun Mert Tatlıses'in dedesinin Sarıyer'deki evini altı yıldır haksız şekilde işgal etttiği gerekçesiyle, 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetti.

İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli yaptığı açıklamada, “Müvekkil, taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Taşınmazın, onayı ve rızası bulunmaksızın Mert Tatlıses tarafından 2018 Ocak ayından itibaren işgal edildiğini öğrenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Müvekkilinin torunu ile iletişime geçtiğini dilekçesinde beyan eden avukat Karadenizli, “Müvekkil, torunundan daireyi tahliye etmesini ve bugüne kadarki haksız kullanımı nedeniyle kendisine ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ödemesini istemiştir.' dedi.

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Kararın ardından ünlü türkücü Kanal D Ana Haber'e konuştu. Aile arasında peş peşe açılan davaların ardından öfkesi dinmeyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 'Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı?' diyerek isyan etti.

Kararın ardından ünlü türkücü Kanal D Ana Haber'e konuştu. Aile arasında peş peşe açılan davaların ardından öfkesi dinmeyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 'Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı?' diyerek isyan etti.

Şimdi evini kızına vereceğini ifade eden ünlü türkücü, oğlu ve torununa da bir kez daha sitem etti: "Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin"

Şimdi evini kızına vereceğini ifade eden ünlü türkücü, oğlu ve torununa da bir kez daha sitem etti: "Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin"

Urfa'daki arazisini müteahhite vermeye hazırlanan Tatlıses, 100 daireden her kızına 5 daire vereceğini açıkladı.

Urfa'daki arazisini müteahhite vermeye hazırlanan Tatlıses, 100 daireden her kızına 5 daire vereceğini açıkladı.

Kızlarına ve torunlarına bakmaya devam ettiğini belirten türkücü, 'Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim' dedi.

Tatlıses, Kanal D ekranlarında kendisine yöneltilen 'Torunlarınızla aranız nasıl?' sorusuna da dikkat çekici bir yanıt verdi. 👇

Tatlıses, Kanal D ekranlarında kendisine yöneltilen 'Torunlarınızla aranız nasıl?' sorusuna da dikkat çekici bir yanıt verdi. 👇

'Torununuzla aranız nasıl?' sorusuna ise İbrahimTatlıses, 'Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir...'

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