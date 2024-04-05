Hudusuz Sevda Dizisine Damgasını Vuran Esra Dermancıoğlu'ndan Asiye'ye Veda "Sınırları Zorlamaya Devam"

İşte Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı o mesaj:

'Ne güzel bir yolculuk oldu benim için.

çalışmaktan çok mutlu olduğum @fatihaksoyresmi @medyapimresmi sizi çok seviyorum

Uzun zamandır oynadığım bir karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım canım @bahadirozdener #bernaaruz @haydarsisman kaleminizden öperim:)

@sumelisuzan bir dost kazandım hem çok profesyonel hem çok tatlı

Zarif ve güven veren yönetmen deyince de @a.muratoztrk @gamze.karasu

Şahane görüntüler deyince de @tarikkerkann @e_haluk 🤍🤍

Şahane @zeynepalioglu Asiye'nin rekabetsiz moda ikonu olmasına vesile oldun ♥️

Bütün yapım ekibini öpüyorum:)

Ve bütün oyuncu arkadaşlarımı tanımaktan, sahne paylaşmaktan büyük zevk aldım hepinizi çok özleyeceğim ♥️

Asiye sana'da bir çift lafım var

'Sınırları zorlamaya devam' '