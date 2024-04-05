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Hudusuz Sevda Dizisine Damgasını Vuran Esra Dermancıoğlu'ndan Asiye'ye Veda "Sınırları Zorlamaya Devam"

Hudusuz Sevda Dizisine Damgasını Vuran Esra Dermancıoğlu'ndan Asiye'ye Veda "Sınırları Zorlamaya Devam"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.04.2024 - 10:18

MedYapım İmzalı sevilen dizi Hudutsuz Sevda, Now ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Fenomen diziler arasında yerini alan Hudutsuz Sevda'da seyirciye sürpriz olan bir veda yaşandı. Dizide 'Asiye' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, 27. bölümde ekran veda etti. Dermancıoğlu'nun bu vedadan sonra söyleyecek sözleri vardı. Duygusal bir mesajla sosyal medya üzerinden ekibine mesaj iletmeyi de ihmal etmedi. 

İşte, detaylar...

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Oyunculuk kariyerine yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası' dizisiyle başlayan Esra Dermancıoğlu, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuk kariyerine yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası' dizisiyle başlayan Esra Dermancıoğlu, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Peş peşe 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Doksanlar', 'Serçe Sarayı', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' gibi başarılı yapımlarda rol alan Esra Dermancıoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medyada yaptığı açıklamalarla da gündemde yer alıyor.

Peş peşe 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Doksanlar', 'Serçe Sarayı', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' gibi başarılı yapımlarda rol alan Esra Dermancıoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medyada yaptığı açıklamalarla da gündemde yer alıyor.

Hudutsuz Sevda, Asiye Öldü mü?

Hudutsuz Sevda, Asiye Öldü mü?

Şimdilerde, geçtiğimiz yılın Eylül ayında yayın hayatına başlayan sevilen dizi Hudutsuz Sevda'da rol alan Esra Dermancıoğlu, diziye veda etti.

Gelecek sezon da yayın hayatına devam edeceği bilinen Hudutsuz Sevda dizisinin 27. bölümünde NOW ekranlarında seyirciye veda eden ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj yayınladı.

Gelecek sezon da yayın hayatına devam edeceği bilinen Hudutsuz Sevda dizisinin 27. bölümünde NOW ekranlarında seyirciye veda eden ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj yayınladı.

"Ne güzel bir yolculuk oldu benim için." diyerek sözlerine başlayan Esra Dermancıoğlu, ekip arkadaşlarına, senaristlere, yapım şirketine ve Asiye'ye ayrı ayrı veda etti.

"Ne güzel bir yolculuk oldu benim için." diyerek sözlerine başlayan Esra Dermancıoğlu, ekip arkadaşlarına, senaristlere, yapım şirketine ve Asiye'ye ayrı ayrı veda etti.
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Dermancıoğlu'nun 'Asiye'ye vedası da yine kendi tarzındaydı! 'Uzun zamandır oynadığım karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım' diyen ünlü oyuncu, Asiye'ye "Sınırları zorlamaya devam" demeyi unutmadı.

Dermancıoğlu'nun 'Asiye'ye vedası da yine kendi tarzındaydı! 'Uzun zamandır oynadığım karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım' diyen ünlü oyuncu, Asiye'ye "Sınırları zorlamaya devam" demeyi unutmadı.

İşte Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı o mesaj: 

'Ne güzel bir yolculuk oldu benim için.

çalışmaktan çok mutlu olduğum @fatihaksoyresmi @medyapimresmi sizi çok seviyorum

Uzun zamandır oynadığım bir karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım canım @bahadirozdener #bernaaruz @haydarsisman kaleminizden öperim:)

@sumelisuzan bir dost kazandım hem çok profesyonel hem çok tatlı

Zarif ve güven veren yönetmen deyince de @a.muratoztrk @gamze.karasu

Şahane görüntüler deyince de @tarikkerkann @e_haluk 🤍🤍

Şahane @zeynepalioglu Asiye'nin rekabetsiz moda ikonu olmasına vesile oldun ♥️

Bütün yapım ekibini öpüyorum:)

Ve bütün oyuncu arkadaşlarımı tanımaktan, sahne paylaşmaktan büyük zevk aldım hepinizi çok özleyeceğim ♥️

Asiye sana'da bir çift lafım var

'Sınırları zorlamaya devam' '

Hudutsuz Sevda ekibi ise 'Hoşça kal Asiye Kayetan' notuyla paylaştığı video ile Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği 'Asiye' karakterine kendi sözleriyle keyifli bir veda hazırladı. Asiye, bu veda ile de sevenlerini güldürdü.

Hudutsuz Sevda ekibi ise 'Hoşça kal Asiye Kayetan' notuyla paylaştığı video ile Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği 'Asiye' karakterine kendi sözleriyle keyifli bir veda hazırladı. Asiye, bu veda ile de sevenlerini güldürdü.

Hudutsuz Sevda dizisinde 'sınırları zorlayan Asiye'ye veda...

Esra Dermancıoğlu'nun takipçileri ve dostları da 'Asiye'ye veda etti. Görülen o ki Asiye ve çay eleştirileri şimdiden özlendi. Ne diyelim, bu kez çay acı olmuş...

Esra Dermancıoğlu'nun takipçileri ve dostları da 'Asiye'ye veda etti. Görülen o ki Asiye ve çay eleştirileri şimdiden özlendi. Ne diyelim, bu kez çay acı olmuş...

Gelin, Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladığı vedanın ardından Asiye'ye gelen yorumlardan bazılarına birlikte göz atalım 👇

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