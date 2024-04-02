Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad'ın Kadrosuna Bir Sürpriz İsim Daha Katıldı!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad'ın Kadrosuna Bir Sürpriz İsim Daha Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yeni sezonda ses getireceği düşünülen NGM imzalı Şehrazad dizisinin çok konuşulan oyuncu kadrosuna bir genç oyuncu daha dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sıla' karakterine hayat verecek olan genç oyuncu ile birlikte Şehrazad bugün sete çıktı.
İşte, detaylar...
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Gelecek sezon ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizinin başrolunda ünlü oyuncu Burak Deniz rol alıyor. Şehrazad dizisinin komiser 'Mahir'ine hayat verecek olan yetenekli oyuncunun partneri ile arasında 15 yaş fark var.
Şehrazad dizisinin henüz yayın hayatına başlamadan çok konuşulan ismi Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. Coşkun, dizide 'Mahir'in imkansız aşkı olan yörük kızı 'Canfeza'ya hayat verecek.
Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un partner olduğu açıklamasının ardından dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer yıldızlar da belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Gürkan Uygun'un Şehrazad'ın babası 'Kürşat'a hayat verdiği diziye bir genç oyuncu daha dahil oldu.
Daha önce birçok ülkesinde yayınlanan “Sefirin Kızı”, “Kaderimin Oyunu” ve "Kardeşlerim" gibi başarılı yapımlarla fark yaratan Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizide genç ve yetenekli oyuncu Ecem Çalhan da rol alacak.
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'Tozluyaka' ve 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' gibi sevilen gençlik dizilerinde rol alan Ecem Çalhan, senaryosu Eda Tezcan’ın kaleminden çıkan yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizide 'Sıla' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
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