Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad'ın Kadrosuna Bir Sürpriz İsim Daha Katıldı!

Yeni sezonda ses getireceği düşünülen NGM imzalı Şehrazad dizisinin çok konuşulan oyuncu kadrosuna bir genç oyuncu daha dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sıla' karakterine hayat verecek olan genç oyuncu ile birlikte Şehrazad bugün sete çıktı.

İşte, detaylar...