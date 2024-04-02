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Nihat Hatipoğlu Bir Oyuncunun 'Yaptığım Roller Caiz mi?' Sorusu Üzerine Caiz Olmayan Rolleri Açıkladı

Nihat Hatipoğlu Bir Oyuncunun 'Yaptığım Roller Caiz mi?' Sorusu Üzerine Caiz Olmayan Rolleri Açıkladı

Nihat Hatipoğlu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.04.2024 - 12:49

Ramazan ayı boyunca ATV erkanlarında seyirci ile buluşan Nihat Hatipoğlu'nun programına gelen sorular gündemde yerini alıyor. Seyircilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Hatipoğlu, bu kez de oyunculuk yapmak konusunda açıklamada bulundu. 'Oyunculuk yapıyorum. Yaptığım rollerin hepsi caiz mi?' diye soran izleyicinin sorusunun ardından Hatipoğlu, hangi rollerin caiz olmadığını açıkladı. 

İşte, detaylar...

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Yıllardır hemen her Ramazan ekranlarımıza gelen ve programlarında yanıtladığı sorularla dikkat çeken isimlerden biri de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.

Yıllardır hemen her Ramazan ekranlarımıza gelen ve programlarında yanıtladığı sorularla dikkat çeken isimlerden biri de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.

Türkiye'de birçok kanalda sahur ve iftar programları sunan Nihat Hatipoğlu, bu yıl da 'Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar' programı ile ATV ekranlarında izleyi karşısına çıkıyor.

Türkiye'de birçok kanalda sahur ve iftar programları sunan Nihat Hatipoğlu, bu yıl da 'Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar' programı ile ATV ekranlarında izleyi karşısına çıkıyor.

Stüdyodaki izleyicilerin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, yıllar sonra aynı soruyu yeniden yanıtladı. Oyunculuk yapan izleyicisine hangi rollerin caiz olmadığını bir bir açıkladı.

Stüdyodaki izleyicilerin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, yıllar sonra aynı soruyu yeniden yanıtladı. Oyunculuk yapan izleyicisine hangi rollerin caiz olmadığını bir bir açıkladı.

İzleyiciden gelen 'Oyunculuk yapıyorum. Yaptığım rollerin hepsi caiz mi?' sorusuna 'Oyunculuk kötü bir şey değil.' diyerek yanıt veren Hatipoğlu, 'Haramı işlersen caiz değil.' dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicisine uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Önüne her konan ya da sana dayatılan rolleri oynama. Seçici olmak gerekir!" İşte, ünlü ilahiyatçının o sözleri:

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicisine uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Önüne her konan ya da sana dayatılan rolleri oynama. Seçici olmak gerekir!" İşte, ünlü ilahiyatçının o sözleri:

'Oyunculuk kötü bir şey değil. Faydalı şeyleri işleyen işlerde oynamak güzel bir şey. Ama haramı işlersen caiz değil. Hoş olmayan, yanlış sahnelerde yer almak doğru değil. Fuhuş yapan, yasaklı madde kullanan, dinimizin haram kıldığı hoş olmayan rollerde oynamak doğru değil. Bu yüzden önüne her konan ya da sana dayatılan rolleri oynama. Seçici olmak gerekir!'

Hatipoğlu, 2017 yılında da oyunculuk dersi alan bir izleyiciye yanıt vermişti. O zaman da oyunculukla ilgili detaylı bir açıklama yapmaya ve konuya ilişkin örnekler vermeye dikkat etmişti.

Hatipoğlu, 2017 yılında da oyunculuk dersi alan bir izleyiciye yanıt vermişti. O zaman da oyunculukla ilgili detaylı bir açıklama yapmaya ve konuya ilişkin örnekler vermeye dikkat etmişti.

'İnşallah başarılı olursun. Bizim senin gibi sinemada, tiyatroda başarılı olacak gençlere ihtiyacımız var. Ben olaylara öyle bakıyorum. Başkaları gibi 'aman zinhar haramdır' demiyorum, katılmıyorum onlara. Lazım, dünyada böyle bir savaş var çünkü. Diziler, filmler insanlara dinimizi anlatmada bir yol, vesile. Onun için sizin gibi gençlerin çoğalması gerekiyor.' diyen ünlü ilahiyatçı, bazı roller hakkında da uyarmıştı. İşte, o roller: 

'Ama uygun olmayan, hakikaten nefret uyandıracak olan, dinimizin temellerine zarar verecek olan, gençleri zehirleyebilecek olan dizilerde rol almak caiz değildir. Doğru değildir. Ahlaki açıdan, tahmin edersiniz artık sahnelerin yer alabileceği dizilerde oynamak caiz değildir. Ama onun dışında herhangi bir role bürünüyorsunuz, diyelim ki ders vereceksiniz bir kaçakçının rolüne giriyorsunuz. Rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz ve iz bırakıyorsunuz. Bunların sakıncası yok.'

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