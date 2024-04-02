Nihat Hatipoğlu Bir Oyuncunun 'Yaptığım Roller Caiz mi?' Sorusu Üzerine Caiz Olmayan Rolleri Açıkladı

'İnşallah başarılı olursun. Bizim senin gibi sinemada, tiyatroda başarılı olacak gençlere ihtiyacımız var. Ben olaylara öyle bakıyorum. Başkaları gibi 'aman zinhar haramdır' demiyorum, katılmıyorum onlara. Lazım, dünyada böyle bir savaş var çünkü. Diziler, filmler insanlara dinimizi anlatmada bir yol, vesile. Onun için sizin gibi gençlerin çoğalması gerekiyor.' diyen ünlü ilahiyatçı, bazı roller hakkında da uyarmıştı. İşte, o roller:

'Ama uygun olmayan, hakikaten nefret uyandıracak olan, dinimizin temellerine zarar verecek olan, gençleri zehirleyebilecek olan dizilerde rol almak caiz değildir. Doğru değildir. Ahlaki açıdan, tahmin edersiniz artık sahnelerin yer alabileceği dizilerde oynamak caiz değildir. Ama onun dışında herhangi bir role bürünüyorsunuz, diyelim ki ders vereceksiniz bir kaçakçının rolüne giriyorsunuz. Rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz ve iz bırakıyorsunuz. Bunların sakıncası yok.'