Nihat Hatipoğlu Bir Oyuncunun 'Yaptığım Roller Caiz mi?' Sorusu Üzerine Caiz Olmayan Rolleri Açıkladı
Nihat Hatipoğlu Bir Oyuncunun 'Yaptığım Roller Caiz mi?' Sorusu Üzerine Caiz Olmayan Rolleri Açıkladı
Ramazan ayı boyunca ATV erkanlarında seyirci ile buluşan Nihat Hatipoğlu'nun programına gelen sorular gündemde yerini alıyor. Seyircilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Hatipoğlu, bu kez de oyunculuk yapmak konusunda açıklamada bulundu. 'Oyunculuk yapıyorum. Yaptığım rollerin hepsi caiz mi?' diye soran izleyicinin sorusunun ardından Hatipoğlu, hangi rollerin caiz olmadığını açıkladı.
İşte, detaylar...
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Yıllardır hemen her Ramazan ekranlarımıza gelen ve programlarında yanıtladığı sorularla dikkat çeken isimlerden biri de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.
Türkiye'de birçok kanalda sahur ve iftar programları sunan Nihat Hatipoğlu, bu yıl da 'Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar' programı ile ATV ekranlarında izleyi karşısına çıkıyor.
Stüdyodaki izleyicilerin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, yıllar sonra aynı soruyu yeniden yanıtladı. Oyunculuk yapan izleyicisine hangi rollerin caiz olmadığını bir bir açıkladı.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicisine uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Önüne her konan ya da sana dayatılan rolleri oynama. Seçici olmak gerekir!" İşte, ünlü ilahiyatçının o sözleri:
Hatipoğlu, 2017 yılında da oyunculuk dersi alan bir izleyiciye yanıt vermişti. O zaman da oyunculukla ilgili detaylı bir açıklama yapmaya ve konuya ilişkin örnekler vermeye dikkat etmişti.
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