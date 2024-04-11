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Bayram Sabahı Cemaati Yönlendiren Adam Skeciyle Viral Olan Oğuzhan Alpdoğan Övgüye Boğuldu

Bayram Sabahı Cemaati Yönlendiren Adam Skeciyle Viral Olan Oğuzhan Alpdoğan Övgüye Boğuldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.04.2024 - 11:57

Son zamanlarda kısa videolarıyla viral olan, replikleri günlük hayatımıza kadar işleyen fenomenlerin başında 'Ne diyon be abla be' videosuyla hit olan Oğuzhan Alpdoğan geliyor. İlk videolarında toplumun tutunamayan profilleri hakkında yaptığı tespitleriyle güldüren Alpdoğan sonrasında tespit yelpazesini de geliştirdi. Geçtiğimiz gün attığı bayram namazı videosu ise zirve oldu.

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Oğuzhan Alpdoğan her videosuyla üstüne koyan fenomenlerden...

Oğuzhan Alpdoğan her videosuyla üstüne koyan fenomenlerden...

Ancak dün bayrama özel attığı cemaati yönlendiren adam videosu ayrı bir sevildi.

Takdirleri de topladı.

Takdirleri de topladı.
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Nuri Bilge Ceylan'a atıfta bulunuldu.

Nuri Bilge Ceylan'a atıfta bulunuldu.
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Sosyolog ilan edildi.

Sosyolog ilan edildi.
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Rol mü gerçek mi şaşıran oldu.

Rol mü gerçek mi şaşıran oldu.
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Detaylar da harika.

Detaylar da harika.
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Topluma hakimiyeti de dile getirildi.

Topluma hakimiyeti de dile getirildi.
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