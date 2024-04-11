Bayram Sabahı Cemaati Yönlendiren Adam Skeciyle Viral Olan Oğuzhan Alpdoğan Övgüye Boğuldu

Son zamanlarda kısa videolarıyla viral olan, replikleri günlük hayatımıza kadar işleyen fenomenlerin başında 'Ne diyon be abla be' videosuyla hit olan Oğuzhan Alpdoğan geliyor. İlk videolarında toplumun tutunamayan profilleri hakkında yaptığı tespitleriyle güldüren Alpdoğan sonrasında tespit yelpazesini de geliştirdi. Geçtiğimiz gün attığı bayram namazı videosu ise zirve oldu.