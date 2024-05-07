Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Sesleri: Başkan Adaylığı İçin Harekete Geçiyor!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Sesleri: Başkan Adaylığı İçin Harekete Geçiyor!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.
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Bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, şubat ayında sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.
Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı öne sürülürken, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da harekete geçtiği iddia ediliyor.
Yine Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı için ciddi hazırlıklar yaptığı biliniyor. Saran daha önce, Ali Koç'la görüştüğünü söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz."
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