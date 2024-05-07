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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Sesleri: Başkan Adaylığı İçin Harekete Geçiyor!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Sesleri: Başkan Adaylığı İçin Harekete Geçiyor!

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 14:01

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.

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Bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.

Bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, şubat ayında sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, şubat ayında sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.

Ali Koç, yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili şunları söylemişti:

  • 'Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak.

  • Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın.'

Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı öne sürülürken, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da harekete geçtiği iddia ediliyor.

Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı öne sürülürken, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da harekete geçtiği iddia ediliyor.

Hürriyet'in aktardığına göreFenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.

Yine Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı için ciddi hazırlıklar yaptığı biliniyor. Saran daha önce, Ali Koç'la görüştüğünü söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz."

Yine Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı için ciddi hazırlıklar yaptığı biliniyor. Saran daha önce, Ali Koç'la görüştüğünü söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz."

Fenerbahçe'de başkan adayları en geç 18 Mayıs tarihine kadar belli olacak. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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