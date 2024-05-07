Devlet Bahçeli İşi Karl Marx'a Kadar Götürdü: "Haçlı Kalıntıları"
Devlet Bahçeli İşi Karl Marx'a Kadar Götürdü: "Haçlı Kalıntıları"
Devlet Bahçeli, 1 Mayıs'ta çıkan olayları Komünist Manifesto ve Das Kapital gibi eserleriyle dünya siyaset tarihine yön veren Alman düşünür Karl Marx'a kadar götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Mayıs'ta Meclis'teki Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin de dikkat çeken bir çıkışa imza attı ve Alman düşünür Karl Marx üzerinden göndermeler yaptı.
Bahçeli polisin Taksim'e çıkışı engellemek için kurduğu barikatı tekmeleyen grup için şu ifadeleri kullandı: 👇
Bahçeli ayrıca "Siyasette bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacağımızı hiçbir komplekse veya kuşkuya kapılmadan ifade etmek isterim" dedi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın