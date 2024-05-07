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Devlet Bahçeli İşi Karl Marx'a Kadar Götürdü: "Haçlı Kalıntıları"

Devlet Bahçeli İşi Karl Marx'a Kadar Götürdü: "Haçlı Kalıntıları"

Devlet Bahçeli Karl Marx
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 15:46

Devlet Bahçeli, 1 Mayıs'ta çıkan olayları Komünist Manifesto ve Das Kapital gibi eserleriyle dünya siyaset tarihine yön veren Alman düşünür Karl Marx'a kadar götürdü. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Mayıs'ta Meclis'teki Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Mayıs'ta Meclis'teki Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin de dikkat çeken bir çıkışa imza attı ve Alman düşünür Karl Marx üzerinden göndermeler yaptı.

Bahçeli, 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin de dikkat çeken bir çıkışa imza attı ve Alman düşünür Karl Marx üzerinden göndermeler yaptı.

Bahçeli polisin Taksim'e çıkışı engellemek için kurduğu barikatı tekmeleyen grup için şu ifadeleri kullandı: 👇

Bahçeli polisin Taksim'e çıkışı engellemek için kurduğu barikatı tekmeleyen grup için şu ifadeleri kullandı: 👇

'Tıpkı ağa babaları Marx gibi tek bir fabrikaya girmemiş bu güruhun aklı ipotekli, vicdanı tutsaktır. 

1 Mayıs'ta polise saldıranlar Haçlı kalıntısı ve düşman bakiyesidir.'

Bahçeli ayrıca "Siyasette bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacağımızı hiçbir komplekse veya kuşkuya kapılmadan ifade etmek isterim" dedi 👇

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