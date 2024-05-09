İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 31,25'lik Büyük Zam!
İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 31,25'lik Büyük Zam!
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İstanbul Ticaret Odası, son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş ve 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.
İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında bugün yeniden oylama yapıldı.
Alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.
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