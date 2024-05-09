İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 31,25'lik Büyük Zam!

İstanbul'da bazı fırıncılar özellikle yükselen maliyetleri gerekçe göstererek İTO'nun belirlemiş olduğu fiyattan daha yüksek rakama satış yapıyordu.

Söz konusu fırınlara daha önce cezai yaptırım da uygulanmıştı.

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