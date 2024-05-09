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İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 31,25'lik Büyük Zam!

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 31,25'lik Büyük Zam!

ekmek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 18:17 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 18:38

İstanbul'dan ekmeğin 'resmi fiyatına' yüzde 31 zam yapıldı. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

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İstanbul Ticaret Odası, son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş ve 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

İstanbul Ticaret Odası, son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş ve 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında bugün yeniden oylama yapıldı.

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında bugün yeniden oylama yapıldı.

Alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

Alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul'da bazı fırıncılar özellikle yükselen maliyetleri gerekçe göstererek İTO'nun belirlemiş olduğu fiyattan daha yüksek rakama satış yapıyordu. 

Söz konusu fırınlara daha önce cezai yaptırım da uygulanmıştı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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