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Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler'i Sevmek İçin 13 Neden

Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler'i Sevmek İçin 13 Neden

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 20:48

Real Madrid forması ile şu ana kadar harikalar yaratan Arda Güler, adeta takımın göz bebeği oldu. Milli yıldız, performansıyla tüm dünyada adından sıkça söz ettirirken biz de kendisini sevmek için 13 neden sıraladık 🚀

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1. Eşsiz yeteneğe sahip.

1. Eşsiz yeteneğe sahip.

Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen hem tribündeki taraftarlara hem de ekran başındaki futbolseverlere yaşattıkları oldukça heyecan verici.

2. Müthiş bir oyun zekası var.

2. Müthiş bir oyun zekası var.

Saha içinde verdiği kararlar, kendisini diğer oyunculardan ayıran en önemli faktörlerden biri. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'yı örnek almasının etkileri demek mümkün. Brezilyalı futbolcunun, Süper Lig kariyeri hala akıllarda.

3. Çalışma azmi inanılmaz.

3. Çalışma azmi inanılmaz.

Saha dışında da sürekli çalıştığını ve kendini geliştirmeye devam ettiğini bilinmeyen yoktur. Özellikle üst üste yaşadığı sakatlıklardan sonra sahaya çok daha güçlü döndü.

4. Sürekli pozitif biri.

4. Sürekli pozitif biri.

Başına ne gelirse gelsin geleceğe hep umutla baktığını söylüyor. Onun hedefinde her zaman daha iyisini başarmak var.

5. Samimiyetinden kimsenin şüphesi yok.

5. Samimiyetinden kimsenin şüphesi yok.

İspanyol devine transfer olduğunda herkesin aklına bir kere bile olsa 'Yapabilir mi acaba?' sorusu gelmiştir. Bugün görüyoruz ki dünya yıldızlarının olduğu takımda kendisini sevmeyen yok. Takım arkadaşlarıyla arası çok iyi.

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6. Milli gururumuz.

6. Milli gururumuz.

Türk futbolunun son dönemine damga vuran isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'de kısa da olsa aldığı süre, kendisini A Milli Takım'a kadar yükseltti. EURO 2024 için beklenti çok büyük.

7. Oyun tarzı parmak ısırtıyor.

7. Oyun tarzı parmak ısırtıyor.

Sahada olması, futbolun güzelliğini ve sanatını yansıtan türden. Topla olan ustalığına denebilecek söz yok.

8. Öğrenmeye hep açık.

8. Öğrenmeye hep açık.

'Kimden ne kaparsam' demesi durumu özetliyor aslında. Dünya yıldızları dolu ile bir kadroda çok daha üst seviyelere çıkacağı kaçınılmaz.

9. Lider ruhlu.

9. Lider ruhlu.

Oyunu yönlendirmesi, kendine olan güveniyle her takım taraftarına mutlaka 'İşte bize böyle biri lazım' dedirtiyordur.

10. Taraftarlarla ilişkisi mükemmel.

10. Taraftarlarla ilişkisi mükemmel.

Arda, bugüne kadar kendisini destekleyenlerle arasındaki ilişkisini her zaman önemsedi, her fırsatta teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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11. Genç futbolcular için tam bir rol model.

11. Genç futbolcular için tam bir rol model.

Hem saha içindeki performansı hem de dışındaki davranışlarıyla ilham kaynağı.

12. Merak uyandırıcı.

12. Merak uyandırıcı.

Gösterdiği performans ve potansiyeli ile gelecekte daha da büyük başarılara imza atacağı neredeyse kesin. Eflatun-beyazlılar, zaten 'Modric'in veliahtı olacaksın' demiş.

13. Şu ana kadar başardıkları çok büyük bir alkışı hak ediyor.

13. Şu ana kadar başardıkları çok büyük bir alkışı hak ediyor.

Daha 18 yaşında belki de bazı futbolcuların hayallerini süsleyen kulübe, Real Madrid'e imza attı. Bunu Fenerbahçe'ye rekor bir bonservis bedeli kazandırarak yaptığını da unutmamak gerek.

Bonus: Seni seviyoruz Arda! 🙌❤️

Bonus: Seni seviyoruz Arda! 🙌❤️
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