Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey'den Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!
Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey'den Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!
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Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a gündem olan açıklamalar yaptı.
Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağı öngörüsünde bulunan Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bitcoin, geçen aylarda tarihi zirvesini yeniledikten sonra 60 bin dolar seviyesine iniş yapmıştı. Dorsey'in öngörüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekli.
Daha önce Ark Invest kurucusu ve CEO'su Cathie Wood da Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşacağını dile getirmişti.
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