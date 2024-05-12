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Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey'den Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!

Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey'den Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!

bitcoin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 20:06

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kripto para birimi Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağını öne sürdü. 

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Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a gündem olan açıklamalar yaptı.

Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a gündem olan açıklamalar yaptı.

Jack Dorsey, 2021 yılında Twitter CEO'luğundan ayrılmıştı.

Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağı öngörüsünde bulunan Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağı öngörüsünde bulunan Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dorsey, Bitcoin'deki yükselişin onu daha iyi hale getirmek için uğraş verenlerden kaynaklı olduğunu söyledi.

Bitcoin, geçen aylarda tarihi zirvesini yeniledikten sonra 60 bin dolar seviyesine iniş yapmıştı. Dorsey'in öngörüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekli.

Bitcoin, geçen aylarda tarihi zirvesini yeniledikten sonra 60 bin dolar seviyesine iniş yapmıştı. Dorsey'in öngörüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekli.

Kaynak

Daha önce Ark Invest kurucusu ve CEO'su Cathie Wood da Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşacağını dile getirmişti.

Daha önce Ark Invest kurucusu ve CEO'su Cathie Wood da Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşacağını dile getirmişti.

Peki sizce Bitcoin'in ulaşabileceği maksimum miktar ne? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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