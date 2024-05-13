Nihal ve Bahar Candan Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Çete Liderinden İtiraf Mektubu!
Nihal ve Bahar Candan Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Çete Liderinden İtiraf Mektubu!
Suç örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest kalan Nihal Candan’ın yer aldığı soruşturmada sıcak gelişme yaşandı.
Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın yazdığı itiraf mektubunda, Nihal ve Bahar Candan kardeşlere reklam yaptırmadığını belirtti.
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Fenomen kardeşlerden 'anoreksiya'ya yakalanan Nihal Candan aşırı zayıfladığı için 29 Nisan'da tahliye edilmişti.
Habertürk'ün haberine göre, çete lideri olduğu iddiasıyla iki soruşturmada tutuklu bulunan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi.
Yazdığı dilekçesinde, kendisinin çetenin lideri olmadığını iddia eden eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli isimlerini tek tek sıralayarak çete liderinin kim olduğunu belirtti.
Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını belirten Apaydın şunları söyledi: 👇
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