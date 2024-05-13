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Nihal ve Bahar Candan Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Çete Liderinden İtiraf Mektubu!

Nihal ve Bahar Candan Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Çete Liderinden İtiraf Mektubu!

Nihal Candan Bahar Candan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 14:30

Suç örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest kalan Nihal Candan’ın yer aldığı soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. 

Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın yazdığı itiraf mektubunda, Nihal ve Bahar Candan kardeşlere reklam yaptırmadığını belirtti. 

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Fenomen kardeşlerden 'anoreksiya'ya yakalanan Nihal Candan aşırı zayıfladığı için 29 Nisan'da tahliye edilmişti.

Fenomen kardeşlerden 'anoreksiya'ya yakalanan Nihal Candan aşırı zayıfladığı için 29 Nisan'da tahliye edilmişti.

Bu soruşturmayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre, çete lideri olduğu iddiasıyla iki soruşturmada tutuklu bulunan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi.

Habertürk'ün haberine göre, çete lideri olduğu iddiasıyla iki soruşturmada tutuklu bulunan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi.

Kaynak

Yazdığı dilekçesinde, kendisinin çetenin lideri olmadığını iddia eden eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli isimlerini tek tek sıralayarak çete liderinin kim olduğunu belirtti.

Yazdığı dilekçesinde, kendisinin çetenin lideri olmadığını iddia eden eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli isimlerini tek tek sıralayarak çete liderinin kim olduğunu belirtti.

Mektupta, suç örgütünün işlettiği gece kulüpleri ve işyerleri de yer aldı.

Apaydın’ın avukatları, bu dilekçenin sosyal medyaya yansımasının ardından müvekkillerinin yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik koğuşa alındığını açıkladı.

Avukat Ayşenur Çolak, 14 sayfalık dilekçede Apaydın’ın Sarallar isimli suç örgütünün işleyişini anlattığını söyledi. 

Çolak, “Gerçek suçlular kendilerini perdelemek için Candan kardeşleri ve kendisini bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır.” ifadelerini kullandı.

Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını belirten Apaydın şunları söyledi: 👇

Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını belirten Apaydın şunları söyledi: 👇

“Bu iki kız kardeşin İnstagram’da çok büyük bir takipçi kitlesi vardır. 

Fakat paylaşımlarına bakıldığında “Ben aldım çok kazandım, siz de alın kazanın’ gibi bir paylaşımları yoktur.

Bahar ve Nihal Candan örgütün kasası değildir.” 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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