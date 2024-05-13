Nihal ve Bahar Candan Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Çete Liderinden İtiraf Mektubu!

“Bu iki kız kardeşin İnstagram’da çok büyük bir takipçi kitlesi vardır.

Fakat paylaşımlarına bakıldığında “Ben aldım çok kazandım, siz de alın kazanın’ gibi bir paylaşımları yoktur.

Bahar ve Nihal Candan örgütün kasası değildir.”

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