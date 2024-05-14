TikTok Akımı Facia İle Bitti: 15 Yaşındaki Çocuk Cinsel Organını Yaktı!
TikTok Akımı Facia İle Bitti: 15 Yaşındaki Çocuk Cinsel Organını Yaktı!
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Sosyal medya platformu TikTok'ta yayılan bir akım daha feci bir kazayla noktalandı. Rusya'da trenin tepesine çıkma" trendine katılan 15 yaşındaki bir genç ağır şekilde yaralandı.
Dailymail'in aktardığına göre, hareket halindeki trenin üzerine çıkarak video çekmeye çalışan ve ismi açıklanmayan çocuk, trendeki kabloların temas etmesi sonucunda elektrik akımına kapıldı. Çarpılan çocuk acılar içinde kıvranarak yere düştü.
Çocuğun penisinin elektrik yüzünden yandığı görülürken, görgü tanıkları çocuğun pantolonunun kasık kısmının da kömürleştiğini söyledi.
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