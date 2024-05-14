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TikTok Akımı Facia İle Bitti: 15 Yaşındaki Çocuk Cinsel Organını Yaktı!

TikTok Akımı Facia İle Bitti: 15 Yaşındaki Çocuk Cinsel Organını Yaktı!

Tiktok Cinsel Organ
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 12:27

Rusya'da TikTok'a video çekmek isteyen bir çocuk çıktığı trenin üzerinde elektrik akımına kapıldı. Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuğun cinsel organı da yandı.  

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Sosyal medya platformu TikTok'ta yayılan bir akım daha feci bir kazayla noktalandı. Rusya'da trenin tepesine çıkma" trendine katılan 15 yaşındaki bir genç ağır şekilde yaralandı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayılan bir akım daha feci bir kazayla noktalandı. Rusya'da trenin tepesine çıkma" trendine katılan 15 yaşındaki bir genç ağır şekilde yaralandı.

Dailymail'in aktardığına göre, hareket halindeki trenin üzerine çıkarak video çekmeye çalışan ve ismi açıklanmayan çocuk, trendeki kabloların temas etmesi sonucunda elektrik akımına kapıldı. Çarpılan çocuk acılar içinde kıvranarak yere düştü.

Dailymail'in aktardığına göre, hareket halindeki trenin üzerine çıkarak video çekmeye çalışan ve ismi açıklanmayan çocuk, trendeki kabloların temas etmesi sonucunda elektrik akımına kapıldı. Çarpılan çocuk acılar içinde kıvranarak yere düştü.

Kaynak

Çocuğun penisinin elektrik yüzünden yandığı görülürken, görgü tanıkları çocuğun pantolonunun kasık kısmının da kömürleştiğini söyledi.

Çocuğun penisinin elektrik yüzünden yandığı görülürken, görgü tanıkları çocuğun pantolonunun kasık kısmının da kömürleştiğini söyledi.

Videolarda ismi açıklanmayan çocuğun, 'Canım acıyor' diye bağırdığı duyuldu.

15 yaşındaki çocuk daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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