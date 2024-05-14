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VakıfBank, Güzelliğiyle Voleybol'un 'Hürrem Sultan'ı Adını Alan Marina Markova'yı Transfer Etti!

VakıfBank, Güzelliğiyle Voleybol'un 'Hürrem Sultan'ı Adını Alan Marina Markova'yı Transfer Etti!

VakıfBank Marina Markova
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 17:36

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Rus smaçör Marina Markova’yı kadrosuna kattı. Markova'nın güzelliği ise bir anda sosyal medyada gündem oldu. 

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Yaz döneminde Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan Rus smaçör Marina Markova, ağustos ayında VakıfBank’a katılacak.

Yaz döneminde Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan Rus smaçör Marina Markova, ağustos ayında VakıfBank’a katılacak.

Vakıfbank, Marika Markova için hazırlanmış özel bir video ile transferi duyurdu. Yapılan paylaşımda; 'Vakıfabnk ailesine hoş geldin Marina Markova' ifadeleri kullanıldı.

27 Ocak 2001’de Rusya’da dünyaya gelen Marina Markova, 2023-2024 sezonu başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi forması da giymişti.

27 Ocak 2001’de Rusya’da dünyaya gelen Marina Markova, 2023-2024 sezonu başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi forması da giymişti.

Marina Markova, Sultanlar Ligi’ndeki yarım sezonunda 411 sayılık başarılı bir performans ortaya koydu.

Transferin açıklanmasından sonra güzelliği ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen Marina Markova için şimdiden "Zehra Güneş’in tahtını salladı" yorumları yapıldı.

Transferin açıklanmasından sonra güzelliği ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen Marina Markova için şimdiden "Zehra Güneş’in tahtını salladı" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada bu sırılar Markova'nın güzelliği baya konuşuluyor, bizden söylemesi 👇

Sosyal medyada bu sırılar Markova'nın güzelliği baya konuşuluyor, bizden söylemesi 👇
twitter.com

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