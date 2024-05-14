Müdür Cinayeti Sonrası Yine Bir Okul Karıştı: Kopya Çeken Öğrenci, Öğretmenini Bıçakladı
Müdür Cinayeti Sonrası Yine Bir Okul Karıştı: Kopya Çeken Öğrenci, Öğretmenini Bıçakladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da özel bir kolejde 7 Mayıs’ta işlenen bir cinayet Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
Müdür İbrahim Okutan'ı (74) silahla ateş ederek öldüren 17 yaşındaki Y.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.
Sabah Gazetesi'nden Ertuğrul Özdemir'in haberine göre, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen benzer bir olay bu kez Elazığ'da meydana geldi.
Merkez Akpınar Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8'inci sınıf öğrencisi Akın B. mazeret sınavında öğretmeni Abbas Karaca tarafından kopya çekerken yakalandı.
Sınav kağıdının alınmasına sinirlenen Akın B. sınıfı terk ederek okul koridorunda pusu kurdu. Sınav bitiminde Abbas Karaca öğretmenler odasına doğru giderken koridorda Akın B. tarafından bıçaklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın