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Müdür Cinayeti Sonrası Yine Bir Okul Karıştı: Kopya Çeken Öğrenci, Öğretmenini Bıçakladı

Müdür Cinayeti Sonrası Yine Bir Okul Karıştı: Kopya Çeken Öğrenci, Öğretmenini Bıçakladı

okul
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 16:42

Türkiye okulda silahla vurularak öldürülen müdürü konuşurken bu kez benzer bir olay Elazığ'da yaşandı. 

8'inci sınıf öğrencisi, kopya çekerken kendisini yakalayan öğretmenini koridorda pusu kurarak bıçakladı. 

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İstanbul'da özel bir kolejde 7 Mayıs’ta işlenen bir cinayet Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

İstanbul'da özel bir kolejde 7 Mayıs’ta işlenen bir cinayet Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Müdür İbrahim Okutan'ı (74) silahla ateş ederek öldüren 17 yaşındaki Y.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Müdür İbrahim Okutan'ı (74) silahla ateş ederek öldüren 17 yaşındaki Y.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Ertuğrul Özdemir'in haberine göre, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen benzer bir olay bu kez Elazığ'da meydana geldi.

Sabah Gazetesi'nden Ertuğrul Özdemir'in haberine göre, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen benzer bir olay bu kez Elazığ'da meydana geldi.

Kaynak

Merkez Akpınar Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8'inci sınıf öğrencisi Akın B. mazeret sınavında öğretmeni Abbas Karaca tarafından kopya çekerken yakalandı.

Merkez Akpınar Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8'inci sınıf öğrencisi Akın B. mazeret sınavında öğretmeni Abbas Karaca tarafından kopya çekerken yakalandı.

Sınav kağıdının alınmasına sinirlenen Akın B. sınıfı terk ederek okul koridorunda pusu kurdu. Sınav bitiminde Abbas Karaca öğretmenler odasına doğru giderken koridorda Akın B. tarafından bıçaklandı.

Sınav kağıdının alınmasına sinirlenen Akın B. sınıfı terk ederek okul koridorunda pusu kurdu. Sınav bitiminde Abbas Karaca öğretmenler odasına doğru giderken koridorda Akın B. tarafından bıçaklandı.

Öğretmen Abbas Karaca, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Öğrenci Akın B. ise gözaltına alındı. 

Peki siz son dönemde okullarda yaşanan bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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