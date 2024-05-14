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Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Wilfried Zaha'ya Irkçı Saldırı: Sosyal Medyadan İfşa Etti!

Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Wilfried Zaha'ya Irkçı Saldırı: Sosyal Medyadan İfşa Etti!

galatasaray Wilfried Zaha Irkçı Saldırı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 18:35

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyada kendisine yapılan ırkçılığı ifşa etti. 

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Futbolda siyahi yıldızlara yönelik ırkçılık günümüzde hala en büyük kanayan yaralardan biri.

Futbolda siyahi yıldızlara yönelik ırkçılık günümüzde hala en büyük kanayan yaralardan biri.

Irkçılığın hedefi bu kez Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha oldu.

Irkçılığın hedefi bu kez Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha oldu.

Zaha, sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçılığı ifşa etti.

Zaha, sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçılığı ifşa etti.

Zaha kendisine yapılan ırkçılığı paylaştığı gönderisinde "Tipik" ifadelerini kullandı.

Zaha kendisine yapılan ırkçılığı paylaştığı gönderisinde "Tipik" ifadelerini kullandı.

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