Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine Zam!
Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine Zam!
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00 itibariyle zam geleceği duyuruldu.
NTV'de yer alan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücret tarifesi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücret tarifesi
Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi
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1915 Çanakkale Köprüsü ücret tarifesi
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