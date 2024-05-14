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Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine Zam!

Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine Zam!

Zam Otoyol
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 23:18

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 

Kaynak: NTV

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00 itibariyle zam geleceği duyuruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00 itibariyle zam geleceği duyuruldu.

NTV'de yer alan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.

NTV'de yer alan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.

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