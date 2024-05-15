İş İnsanı Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Talebi Reddedildi!
İş İnsanı Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Talebi Reddedildi!
Gezi Parkı davasında 6,5 yıldır tutuklu olan Osman Kavala’nın avukatının yaptığı yeniden yargılama başvurusu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi.
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İş insanı Osman Kavala, Türkiye’de en uzun soluklu yargılama başlıklarından birisi olan Gezi Davası gerekçesiyle 18 Ekim 2017’den bu yana cezaevinde ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavala'yı daha önce Türkiye’nin George Soros’u” olarak suçlamıştı.
Hükümete yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin geçtiğimiz haftalarda Kavala ile ilgili, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” yazısı ise hükümetin yeniden bir yargılama süreci için kapı açabileceği yönünde yorumlanmıştı.
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