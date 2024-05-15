Öğretmenlere Sosyal Medyada Fotoğraf Ayarı: Argo Sözlere Artık Maaş Cezası Verilecek!
Öğretmenlere Sosyal Medyada Fotoğraf Ayarı: Argo Sözlere Artık Maaş Cezası Verilecek!
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Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümlerinin de yer aldığı öğrenildi.
Taslakta, sayıları hızla artan sosyal medya fenomeni öğretmenler için de düzenleme var. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.
Verilecek kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak. Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor.
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