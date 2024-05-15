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Öğretmenlere Sosyal Medyada Fotoğraf Ayarı: Argo Sözlere Artık Maaş Cezası Verilecek!

Öğretmenlere Sosyal Medyada Fotoğraf Ayarı: Argo Sözlere Artık Maaş Cezası Verilecek!

Öğretmen fenomen
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 09:35

Öretmenlik Meslek Kanunu taslağında fenomen öğretmenler için de düzenlemelerin olduğu ortaya çıktı. Taslakta ayrıca argo konuşan öğretmenler için maaş kesme cezası yer alıyor.

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Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümlerinin de yer aldığı öğrenildi.

Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümlerinin de yer aldığı öğrenildi.

Taslak haftaya Meclis'e gelecek.

Taslakta, sayıları hızla artan sosyal medya fenomeni öğretmenler için de düzenleme var. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.

Taslakta, sayıları hızla artan sosyal medya fenomeni öğretmenler için de düzenleme var. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.

Taslakta ilgili bölümde şu ifadeler yer alıyor: 

'Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır.' 

Kaynak

Verilecek kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak. Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor.

Verilecek kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak. Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor.

Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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