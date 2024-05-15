İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize Tuzak Kurmaya Çalışıyorlar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz' dedi.