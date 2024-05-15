İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize Tuzak Kurmaya Çalışıyorlar"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize Tuzak Kurmaya Çalışıyorlar"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz' dedi.
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Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇
Ankara’da yargı ve emniyet bürokrasisindeki gelişmeler gündemdeyken, gece yarısı kritik bir zirve düzenlenmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırdığı bilgisini aktarılmıştı.
Gece yarısı yapılan kritik zirvenin gündeminde son günlerde Ankara emniyetinde yaşanan gelişmelerin olduğu ifade edilmişti.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin evlerinde arama yapılmış ve gözaltına alınmıştı.
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