Dindarlık Araştırması: Gençlerin Yüzde Kaçı "Müslümanım" Diyor? Ateist, Deist, Agnostik Oranları...
Dindarlık Araştırması: Gençlerin Yüzde Kaçı "Müslümanım" Diyor? Ateist, Deist, Agnostik Oranları...
Diyanet'in GENAR araştırmaya yaptırdığı Dindarlık Anketi, 18-24 ve 25-34 yaş grubu gençlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
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Araştırma, Türkiye genelinde 27 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirildi.
Araştırmada 18-24 yaş arası bireylerde kendini Müslüman olarak tanımlayanların oranı yüzde 91.2.
18-24 yaş aralığında deist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 1.2, atesit olduğunu söyleyenler 3.7 ve agnostiklerin oranı ise 1.4.
25-34 yaş arası bireylerde ise Müslüman olduğunu belirtenlerin oranı biraz daha yüksek; yüzde 93.2.
25-34 yaş grubunda kendini deist olarak görenlerin oranı yüzde 2, ateist olduğunu ifade edenler yüzde 2.2 ve agnostiklerin oranı da 1.7.
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