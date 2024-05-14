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Dindarlık Araştırması: Gençlerin Yüzde Kaçı "Müslümanım" Diyor? Ateist, Deist, Agnostik Oranları...

Dindarlık Araştırması: Gençlerin Yüzde Kaçı "Müslümanım" Diyor? Ateist, Deist, Agnostik Oranları...

Deist Ateist agnostik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 14:26

Diyanet'in GENAR araştırmaya yaptırdığı Dindarlık Anketi, 18-24 ve 25-34 yaş grubu gençlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 

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Araştırma, Türkiye genelinde 27 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırma, Türkiye genelinde 27 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmada 18-24 yaş arası bireylerde kendini Müslüman olarak tanımlayanların oranı yüzde 91.2.

Araştırmada 18-24 yaş arası bireylerde kendini Müslüman olarak tanımlayanların oranı yüzde 91.2.

18-24 yaş aralığında deist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 1.2, atesit olduğunu söyleyenler 3.7 ve agnostiklerin oranı ise 1.4.

18-24 yaş aralığında deist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 1.2, atesit olduğunu söyleyenler 3.7 ve agnostiklerin oranı ise 1.4.

25-34 yaş arası bireylerde ise Müslüman olduğunu belirtenlerin oranı biraz daha yüksek; yüzde 93.2.

25-34 yaş arası bireylerde ise Müslüman olduğunu belirtenlerin oranı biraz daha yüksek; yüzde 93.2.

25-34 yaş grubunda kendini deist olarak görenlerin oranı yüzde 2, ateist olduğunu ifade edenler yüzde 2.2 ve agnostiklerin oranı da 1.7.

25-34 yaş grubunda kendini deist olarak görenlerin oranı yüzde 2, ateist olduğunu ifade edenler yüzde 2.2 ve agnostiklerin oranı da 1.7.

Fotoğraf: Agnostik Yayıncı Diamond Tema

Peki siz oranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

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