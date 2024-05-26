Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: Yolcu Otobüsü de Karıştı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: Yolcu Otobüsü de Karıştı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
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Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.
Kazanın, TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, şehirler arası yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı bir olay sonucu gerçekleştiği aktarılıyor.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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