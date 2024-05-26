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Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: Yolcu Otobüsü de Karıştı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: Yolcu Otobüsü de Karıştı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 20:21 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 20:36

Mersin-Adana otoyolunda Tarsus sınırlarında bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

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Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.

Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.

Kazanın, TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, şehirler arası yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı bir olay sonucu gerçekleştiği aktarılıyor.

Kazanın, TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, şehirler arası yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı bir olay sonucu gerçekleştiği aktarılıyor.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaralılara müdahale ederken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

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