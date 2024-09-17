Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Evimizdeki veya İş Yerimizdeki Wi-Fi Kutularına Uzaktan Siber Saldırı Düzenlenebilir mi?

Evimizdeki veya İş Yerimizdeki Wi-Fi Kutularına Uzaktan Siber Saldırı Düzenlenebilir mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
17.09.2024 - 18:20

İsrail, Lübnan'da film sahnelerini aratmayacak bir siber operasyon gerçekleştirdi. Hizbullah mensuplarının iletişim cihazları ve telefonları hacklenerek eş zamanlı bir saldırı düzenlendi. Bu siber saldırı sonucu yüzlerce kişi yaralandı.

Özellikle çağrı cihazları ve Wi-Fi kutuları hedef alınarak patlamalar tetiklendi. Lübnan'ın farklı bölgelerinde gerçekleşen bu saldırı sonucu en az 500 Lübnan vatandaşı yaralandı ve bazıları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Peki Wi-Fi ağınıza uzaktan bir siber saldırı düzenlenmesi mümkün mü?

Kaynak 1

Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki saldırı düzenlenebilir mi? Ne yazık ki cevap evet. Wi-Fi ağlarınızı siber saldırılara karşı savunmasız hale getirebilecek birkaç ciddi güvenlik açığı bulunuyor.

Peki saldırı düzenlenebilir mi? Ne yazık ki cevap evet. Wi-Fi ağlarınızı siber saldırılara karşı savunmasız hale getirebilecek birkaç ciddi güvenlik açığı bulunuyor.

"Evil Twin" saldırısı, hackerların sahte bir Wi-Fi ağı kurarak cihazınıza sızmasına olanak tanıyan bir tür Man in the Middle (MitM) saldırısıdır. Bu saldırı genellikle havaalanları, kafeler ve parklar gibi insanların ücretsiz Wi-Fi aradığı yerlerde gerçekleştirilir.

"Evil Twin" saldırısı, hackerların sahte bir Wi-Fi ağı kurarak cihazınıza sızmasına olanak tanıyan bir tür Man in the Middle (MitM) saldırısıdır. Bu saldırı genellikle havaalanları, kafeler ve parklar gibi insanların ücretsiz Wi-Fi aradığı yerlerde gerçekleştirilir.

Hackerlar sahte Wi-Fi ağını kolayca kurup, kullanıcıların farkında olmadan bu sahte ağa bağlanmalarını sağlar.

Hackerlar sahte Wi-Fi ağını kolayca kurup, kullanıcıların farkında olmadan bu sahte ağa bağlanmalarını sağlar.

Eğer bu saldırıya maruz kalırsanız hacker internet bağlantınızı ele geçirip, bankacılık işlemlerinizden kişisel verilerinize kadar birçok hassas bilgiyi çalabilir. Özellikle evde ya da iş yerinde güvenliğiniz konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Eğer bu saldırıya maruz kalırsanız hacker internet bağlantınızı ele geçirip, bankacılık işlemlerinizden kişisel verilerinize kadar birçok hassas bilgiyi çalabilir. Özellikle evde ya da iş yerinde güvenliğiniz konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Wi-Fi ağınıza uzaktan bir saldırı düzenlenmesi için hackerlar bazı güvenlik açıklarından faydalanır. İşte evinizdeki Wi-Fi ağını savunmasız hale getirebilecek üç büyük tehdit:

Wi-Fi ağınıza uzaktan bir saldırı düzenlenmesi için hackerlar bazı güvenlik açıklarından faydalanır. İşte evinizdeki Wi-Fi ağını savunmasız hale getirebilecek üç büyük tehdit:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zayıf bir yönetici şifresi kullanmak.

Zayıf bir yönetici şifresi kullanmak.

Birçok modem, fabrika çıkışı varsayılan bir yönetici şifresiyle gelir. Bu şifreler genellikle kolayca tahmin edilebilir ve hackerlar tarafından kolayca ele geçirilebilir. 

Bu nedenle, varsayılan yönetici şifrenizi hemen güçlü ve benzersiz bir şifre ile değiştirmeniz gerekir.

Güncellenmemiş yazılım açıkları.

Güncellenmemiş yazılım açıkları.

Modeminizdeki yazılım güncellemelerini yapmamak, hackerların saldırı için fırsat kolladığı en büyük güvenlik açıklarından biridir.

Bu güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatarak ağınızı korumanıza yardımcı olur. Yazılımınızı güncel tutmak, saldırılara karşı ilk savunma hattınızdır.

DNS kaçırma (hijacking).

DNS kaçırma (hijacking).

DNS kaçırma saldırılarında, hackerlar modeminizin DNS ayarlarını değiştirerek sizi zararlı web sitelerine yönlendirir. 

Bu saldırıyı gerçekleştirmek için hackerlar genellikle zayıf şifreleri veya modemin yazılımındaki açıkları kullanır.

Eğer tarayıcınız amacınız dışında sizi farklı web sitelerine yönlendiriyorsa, bu modeminizin hacklendiğinin bir göstergesi olabilir. Özellikle kötü amaçlı sitelere yönlendirilme olasılığınız yüksektir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.

Eğer tarayıcınız amacınız dışında sizi farklı web sitelerine yönlendiriyorsa, bu modeminizin hacklendiğinin bir göstergesi olabilir. Özellikle kötü amaçlı sitelere yönlendirilme olasılığınız yüksektir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.

İnternet hızınızın yavaşlamasının birçok sebebi olabilir ancak ağınıza yetkisiz kişilerin bağlanmış olması da nedenlerden biridir. Yavaş internet hızını fark ettiğinizde diğer işaretleri de kontrol etmeyi unutmayın.

İnternet hızınızın yavaşlamasının birçok sebebi olabilir ancak ağınıza yetkisiz kişilerin bağlanmış olması da nedenlerden biridir. Yavaş internet hızını fark ettiğinizde diğer işaretleri de kontrol etmeyi unutmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Modeminize bağlı cihazları kontrol edin. Eğer tanımadığınız cihazlar görüyorsanız, bu büyük bir kırmızı alarmdır. Böyle bir durumda derhal ağ şifrenizi değiştirin ve gerekli güvenlik önlemlerini alın.

Modeminize bağlı cihazları kontrol edin. Eğer tanımadığınız cihazlar görüyorsanız, bu büyük bir kırmızı alarmdır. Böyle bir durumda derhal ağ şifrenizi değiştirin ve gerekli güvenlik önlemlerini alın.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın