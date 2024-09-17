Evimizdeki veya İş Yerimizdeki Wi-Fi Kutularına Uzaktan Siber Saldırı Düzenlenebilir mi?
Evimizdeki veya İş Yerimizdeki Wi-Fi Kutularına Uzaktan Siber Saldırı Düzenlenebilir mi?
İsrail, Lübnan'da film sahnelerini aratmayacak bir siber operasyon gerçekleştirdi. Hizbullah mensuplarının iletişim cihazları ve telefonları hacklenerek eş zamanlı bir saldırı düzenlendi. Bu siber saldırı sonucu yüzlerce kişi yaralandı.
Özellikle çağrı cihazları ve Wi-Fi kutuları hedef alınarak patlamalar tetiklendi. Lübnan'ın farklı bölgelerinde gerçekleşen bu saldırı sonucu en az 500 Lübnan vatandaşı yaralandı ve bazıları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Peki Wi-Fi ağınıza uzaktan bir siber saldırı düzenlenmesi mümkün mü?
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Peki saldırı düzenlenebilir mi? Ne yazık ki cevap evet. Wi-Fi ağlarınızı siber saldırılara karşı savunmasız hale getirebilecek birkaç ciddi güvenlik açığı bulunuyor.
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"Evil Twin" saldırısı, hackerların sahte bir Wi-Fi ağı kurarak cihazınıza sızmasına olanak tanıyan bir tür Man in the Middle (MitM) saldırısıdır. Bu saldırı genellikle havaalanları, kafeler ve parklar gibi insanların ücretsiz Wi-Fi aradığı yerlerde gerçekleştirilir.
Hackerlar sahte Wi-Fi ağını kolayca kurup, kullanıcıların farkında olmadan bu sahte ağa bağlanmalarını sağlar.
Eğer bu saldırıya maruz kalırsanız hacker internet bağlantınızı ele geçirip, bankacılık işlemlerinizden kişisel verilerinize kadar birçok hassas bilgiyi çalabilir. Özellikle evde ya da iş yerinde güvenliğiniz konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.
Wi-Fi ağınıza uzaktan bir saldırı düzenlenmesi için hackerlar bazı güvenlik açıklarından faydalanır. İşte evinizdeki Wi-Fi ağını savunmasız hale getirebilecek üç büyük tehdit:
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Zayıf bir yönetici şifresi kullanmak.
Güncellenmemiş yazılım açıkları.
DNS kaçırma (hijacking).
Eğer tarayıcınız amacınız dışında sizi farklı web sitelerine yönlendiriyorsa, bu modeminizin hacklendiğinin bir göstergesi olabilir. Özellikle kötü amaçlı sitelere yönlendirilme olasılığınız yüksektir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.
İnternet hızınızın yavaşlamasının birçok sebebi olabilir ancak ağınıza yetkisiz kişilerin bağlanmış olması da nedenlerden biridir. Yavaş internet hızını fark ettiğinizde diğer işaretleri de kontrol etmeyi unutmayın.
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Modeminize bağlı cihazları kontrol edin. Eğer tanımadığınız cihazlar görüyorsanız, bu büyük bir kırmızı alarmdır. Böyle bir durumda derhal ağ şifrenizi değiştirin ve gerekli güvenlik önlemlerini alın.
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