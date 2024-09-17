Evimizdeki veya İş Yerimizdeki Wi-Fi Kutularına Uzaktan Siber Saldırı Düzenlenebilir mi?

İsrail, Lübnan'da film sahnelerini aratmayacak bir siber operasyon gerçekleştirdi. Hizbullah mensuplarının iletişim cihazları ve telefonları hacklenerek eş zamanlı bir saldırı düzenlendi. Bu siber saldırı sonucu yüzlerce kişi yaralandı.

Özellikle çağrı cihazları ve Wi-Fi kutuları hedef alınarak patlamalar tetiklendi. Lübnan'ın farklı bölgelerinde gerçekleşen bu saldırı sonucu en az 500 Lübnan vatandaşı yaralandı ve bazıları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Peki Wi-Fi ağınıza uzaktan bir siber saldırı düzenlenmesi mümkün mü?

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