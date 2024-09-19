İsrail’in Siber Terörü: MSB’den “Sistemler Yerli ve Milli” Açıklaması

İsrail, Lübnan’da bulunan Hizbullah yanlılarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazı gibi aletleri bomba gibi patlatarak binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan muharebe sistemlerinin milli ve yerli olduğu vurgulandı ve dışarıdan yapılan tedariklerde detaylı kontrol mekanizması işetildiği açıklandı.