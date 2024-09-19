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İsrail’in Siber Terörü: MSB’den “Sistemler Yerli ve Milli” Açıklaması

İsrail’in Siber Terörü: MSB’den “Sistemler Yerli ve Milli” Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 13:25

İsrail, Lübnan’da bulunan Hizbullah yanlılarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazı gibi aletleri bomba gibi patlatarak binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan muharebe sistemlerinin milli ve yerli olduğu vurgulandı ve dışarıdan yapılan tedariklerde detaylı kontrol mekanizması işetildiği açıklandı.

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İsrail’in bu hafta 2 kez Lübnan’da düzenlediği saldırılar tarihteki yerini aldı.

İsrail’in bu hafta 2 kez Lübnan’da düzenlediği saldırılar tarihteki yerini aldı.

İsrail, Hizbullah yanlılarının kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere sızarak patlattı ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail, Hizbullah yanlılarının kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere sızarak patlattı ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme toplantısında İsrail’in yaptığı saldırı da gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme toplantısında İsrail’in yaptığı saldırı da gündeme geldi.

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir."

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir."

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