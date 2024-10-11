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Kurutulmuş Biberlerin Arasında Gezen Fareler ile Hijyenin Ortamı Terk Ettiği Anlar

Kurutulmuş Biberlerin Arasında Gezen Fareler ile Hijyenin Ortamı Terk Ettiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 15:32

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Artık yediğimiz şeylerin ne kadar hijyenik bir ortamdan evlerimize, masalarımıza geldiğini sorgular hale geldik. Ne yazık ki kimsenin kimseye güveni kalmadığı gibi, fabrikalardan paylaşılan görüntüler de bir kez daha güvenimizin sarsılmasına sebep oluyor.

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Şimdiyse sosyal medyanın gündeminde pul biberin yapım aşamasına ait bu görüntüler var.

Şimdiyse sosyal medyanın gündeminde pul biberin yapım aşamasına ait bu görüntüler var.

İşçiler kurutulmuş biberleri kardıkça her yerinden fareler çıkıyor… Hal böyleyken en iyisi her şeyi kendimizin yapması gibi görünüyor.

İşçiler kurutulmuş biberleri kardıkça her yerinden fareler çıkıyor… Hal böyleyken en iyisi her şeyi kendimizin yapması gibi görünüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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