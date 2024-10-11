Kurutulmuş Biberlerin Arasında Gezen Fareler ile Hijyenin Ortamı Terk Ettiği Anlar

Artık yediğimiz şeylerin ne kadar hijyenik bir ortamdan evlerimize, masalarımıza geldiğini sorgular hale geldik. Ne yazık ki kimsenin kimseye güveni kalmadığı gibi, fabrikalardan paylaşılan görüntüler de bir kez daha güvenimizin sarsılmasına sebep oluyor.