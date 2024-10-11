Torunlarının T-Rex Kostümü Giyeceğini Duyan Büyükanne Sürprize Sürpriz Kattı!

Torunlarına kavuşmak üzere şehre dönen büyükanne, harika mı harika bir sürprizle karşı karşıyaydı. Ancak kuşlar büyükanneye bu sürprizden biraz bahsedince o da hazırlığını yapmıştı. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.