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Torunlarının T-Rex Kostümü Giyeceğini Duyan Büyükanne Sürprize Sürpriz Kattı!

Torunlarının T-Rex Kostümü Giyeceğini Duyan Büyükanne Sürprize Sürpriz Kattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 13:15

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Torunlarına kavuşmak üzere şehre dönen büyükanne, harika mı harika bir sürprizle karşı karşıyaydı. Ancak kuşlar büyükanneye bu sürprizden biraz bahsedince o da hazırlığını yapmıştı. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Tatlı çocuklar büyükannelerini t-rex kostümüyle karşılamak istemişlerdi. Hal böyle olunca büyükanne de t-rex kostümü giyerek onlara sürpriz yaptı.

Tatlı çocuklar büyükannelerini t-rex kostümüyle karşılamak istemişlerdi. Hal böyle olunca büyükanne de t-rex kostümü giyerek onlara sürpriz yaptı.

Onların birbirini görünce yaşadığı heyecan, o tatlı ve güldüren kavuşma anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Onların birbirini görünce yaşadığı heyecan, o tatlı ve güldüren kavuşma anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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