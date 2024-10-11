Kuzey Işıkları Ayağımıza Geldi, Görsel Şölen İstanbul ve Çevre İllerinde Yaşandı!

Kuzey ışıklarını görebilmek için Norveç, İsveç, Kanada gibi birçok ülke turizm noktası geldi. Büyüleyici bir manzara olan kuzey ışıklarını görebilmek hepimizin hayallerinden biri. Bu geceyse İstanbul ve çevre illerinde yaşayanların şanslı günüydü.

Kaynak: Hava Forum