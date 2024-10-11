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Kuzey Işıkları Ayağımıza Geldi, Görsel Şölen İstanbul ve Çevre İllerinde Yaşandı!

Kuzey Işıkları Ayağımıza Geldi, Görsel Şölen İstanbul ve Çevre İllerinde Yaşandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 08:48

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Kuzey ışıklarını görebilmek için Norveç, İsveç, Kanada gibi birçok ülke turizm noktası geldi. Büyüleyici bir manzara olan kuzey ışıklarını görebilmek hepimizin hayallerinden biri. Bu geceyse İstanbul ve çevre illerinde yaşayanların şanslı günüydü.

Kaynak: Hava Forum

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Güneşteki şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Çanakkale gibi birçok ilden görüntülendi.

Güneşteki şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Çanakkale gibi birçok ilden görüntülendi.

Gökyüzünün bu büyüleyici rengi görenler için unutulmaz anlara vesile oldu.

Gökyüzünün bu büyüleyici rengi görenler için unutulmaz anlara vesile oldu.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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onur.ozdemir

Keşke dün akşam haberim olsaydı hemen bakardım bu akşam bir daha olur umarım bu sefer mükemmel manzarayı ben de görürüm inşallah

Rabia Hanefioğlu

güneş baktı bu fakirler Norveçe filan gelemez bı kıyak yapayim dedi herhalde 😂

can palabıyık

Güneş bile insafa geldi desene :)