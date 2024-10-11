Kuzey Işıkları Ayağımıza Geldi, Görsel Şölen İstanbul ve Çevre İllerinde Yaşandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneşteki şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Çanakkale gibi birçok ilden görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökyüzünün bu büyüleyici rengi görenler için unutulmaz anlara vesile oldu.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Keşke dün akşam haberim olsaydı hemen bakardım bu akşam bir daha olur umarım bu sefer mükemmel manzarayı ben de görürüm inşallah
güneş baktı bu fakirler Norveçe filan gelemez bı kıyak yapayim dedi herhalde 😂
Güneş bile insafa geldi desene :)