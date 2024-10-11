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Henüz Konuşmayı Öğrenmeden Telefonla Konuşmayı Öğrenen Tatlı Kızın O Anları Kalpleri Eritti

Henüz Konuşmayı Öğrenmeden Telefonla Konuşmayı Öğrenen Tatlı Kızın O Anları Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 10:04

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@ssilassilas adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, dünyalar tatlısı kızını paylaşmasıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Bebekler bir süre kendi yakınlarından gördüklerini taklit edebiliyor. İşte bu tatlı kızımız da telefonla konuşmayı taklit ediyordu.

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Belinay adlı kız annesinin telefonu uzatmasıyla birlikte kendi dilinde konuşmaya başladı.

Belinay adlı kız annesinin telefonu uzatmasıyla birlikte kendi dilinde konuşmaya başladı.

Ama öyle tatlı konuşuyordu ki hepimizin kalpleri eridi.

Ama öyle tatlı konuşuyordu ki hepimizin kalpleri eridi.

İşte o anlar 👇

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