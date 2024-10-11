Henüz Konuşmayı Öğrenmeden Telefonla Konuşmayı Öğrenen Tatlı Kızın O Anları Kalpleri Eritti

@ssilassilas adlı TikTok hesabından içerikler üreten kadın, dünyalar tatlısı kızını paylaşmasıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Bebekler bir süre kendi yakınlarından gördüklerini taklit edebiliyor. İşte bu tatlı kızımız da telefonla konuşmayı taklit ediyordu.